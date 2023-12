Éloigné des terrains depuis l'élimination de l'équipe de France en quart de finale du Mondial, Grégory Alldritt devrait faire son grand retour avec La Rochelle, samedi 30 décembre, pour la réception du Stade toulousain. Le capitaine rochelais a cruellement manqué à son équipe, actuellement neuvième en championnat.

Il avait déjà repris l'entraînement, et il semblerait que l'heure de son grand retour a sonné : Grégory Alldritt devrait affronter le Stade toulousain, samedi 30 décembre, à l'occasion de la 11e journée du Top 14. Comme Rugbyrama l'avait laissé entendre et depuis confirmé par nos confrères de L'Équipe, le troisième ligne centre du Stade rochelais devrait être sur la feuille de match face à Toulouse. Éloigné de la compétition depuis le 15 octobre dernier et l'élimination du XV de France en quart de finale de la Coupe du monde, le capitaine maritime avait décidé - en accord avec son club - de faire une pause avec le rugby. Si sa reprise était prévue pour début janvier, il semblerait que le choc face à Toulouse - remake de la dernière finale du championnat - ajouté aux difficultés actuelles des Jaune et Noir, a légèrement précipité son retour.

La Rochelle a besoin de lui

En son absence, les doubles champions d'Europe n'ont pas franchement brillé avec deux défaites pour entamer la défense de leur double titre de Champions Cup et une neuvième place en championnat. Le 'break' d'Alldritt n'explique pas toutes les difficultés actuelles du Stade rochelais, mais son retour ne peut être qu'une très bonne nouvelle, tant l'impact du roc maritime est conséquent. Le dernier match de l'international français en club remonte au 17 juin 2023 et la finale du Top 14. Ensuite, Alldritt avait pris quelques jours de repos avant de très vite basculer sur la préparation à la Coupe du monde.

Fin novembre, le numéro 8 donnait de ses nouvelles et assurait déjà se sentir mieux : "J’ai moins mal au genou, je n’ai plus de souci avec mon épaule, ni avec mon ischio. C’était important d’évacuer tout ça. Je suis un programme physique quotidien. Je fais tout pour être en meilleure forme qu’il y a un mois." Malgré des résultats poussifs, il n'était pas inquiet plus que mesure pour le club qui l'a révélé au plus haut niveau : "Certes, il ne faut pas laisser l’écart trop grandir, mais nous sommes huitièmes à sept points du premier (neuvièmes à 7 points de la 6e place aujourd'hui, N.D.L.R.). La saison est encore longue, il va se passer encore plein de choses." Avec les suspensions de Teddy Thomas et Jonathan Danty, et les absences pour blessure ces dernières semaines de Raymond Rhule, Pierre Bourgarit, Thierry Paiva, Matthias Haddad, ou encore Jack Nowell, le staff rochelais doit composer avec un effectif diminué dans cette délicate période d'après Coupe du monde. Un succès face aux Toulousains est donc attendu à Deflandre pour bien conclure l'année avant d'entamer 2024 avec un déplacement à Pau.