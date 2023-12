Expulsé lors du match de la dixième journée de Top 14 entre le Stade français et La Rochelle, le centre international Jonathan Danty s'expose à une suspension. Pour avoir marché sur Jeremy Ward, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétitions.

Son premier capitanat sous le maillot rochelais devait être une belle histoire juste avant les fêtes. Seulement, le rêve a tourné au cauchemar pour Jonathan Danty. Le centre du XV de France s'est fait expulser en seconde période par M. Charabas, l'arbitre du match. La raison ? Retenu par Jeremy Ward au bord d'un ruck, Danty a perdu son sang-froid et a marché volontairement sur le Sud-Africain, resté au sol. Peut-être conscient de ce qu'il venait de faire, celui qui retrouvait le Stade français s'est directement excusé auprès de son vis-à-vis d'un signe de la main.

Un acte de "brutalité", deux semaines de suspension minimum

Mais le mal était fait et Danty, expulsé. Si son carton rouge a pénalisé directement les Maritimes, qui ont fini par perdre le match (18-13), le colosse devrait en plus être suspendu par la commission de discipline. Pour un geste comme celui-là, appelé "stamping" dans le lexique rugbystique, Danty s'expose à une sanction de plusieurs semaines. Selon l'article 723.4 des règlements généraux de la Ligue Nationale de Rugby, "piétiner ou marcher sur quelqu'un" est un acte qualifié de "brutalité".

Jonathan Danty a reçu un carton rouge lors de la rencontre face au Stade français. Le Rochelais a asséné un coup de pied après avoir été retenu au bord d'un ruck. Un fait de match, qui pourrait avoir un impact sur la suite... pic.twitter.com/iI6bJ7pQ7u — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 24, 2023

Étant donné qu'il semble que Danty ait marché sur le torse de Ward (et donc pas la tête, ce qui aurait signifié une sanction minimale de six semaines de suspension), il risque une suspension allant de deux semaines (s'il est jugé que c'est le degré inférieur de l'infraction qui est retenu), à 52 semaines. En théorie, il est rare de voir les sanctions excéder six semaines. Le Perpignanais Sadek Deghmache avait par exemple été suspendu six semaines en avril 2021 après avoir été accusé d'avoir "piétiné/marché sur un adversaire" mais aussi d'"infractions verbales et provocation". En 2019, Loann Goujon avait écopé de trois semaines de suspension pour avoir marché sur le Toulousain Richie Gray.