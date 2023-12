Jonathan Danty a reçu un carton rouge lors de la rencontre face au Stade français. Le Rochelais a asséné un coup de pied après avoir été retenu au bord d'un ruck. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes reviennent sur ce fait de match, qui aura un impact conséquent pour le prochain match des Jaune et Noir.

Un premier match en tant que capitaine gâché... Jonathan Danty a été expulsé lors de la rencontre face au Stade français. La Rochelle s'est inclinée face aux Parisiens 18 -13, dans le cadre de la 10ème journée de Top 14. Un match compliqué que les Jaune et Noir ont dû disputer à 14, suite au carton rouge de l'international français. Dans un ruck, à la 46e minute, Danty est retenu par le Stadiste Jeremy Ward. Le Rochelais tente de sortir de la zone, mais il assène un coup de pied au Sud-Africain. Coup de frustration ? Colère ? Difficile d'expliquer ce geste. L'arbitre de la rencontre, Thomas Charabas, revoit les images et prend sa décision : carton jaune pour le Parisien et un carton rouge pour Jonathan Danty.

La Rochelle se serait bien passée de la suspension de son meilleur élément dans cette saison déjà compliquée. Les hommes de Ronan O'Gara pointent à la neuvième place du Top 14, avec un bilan de six défaites en dix journées. D'autant plus que les Charentais affronteront Toulouse le week-end prochain. Dans la Troisième mi-temps, nos journalistes reviennent sur le mauvais geste de l'ex-joueur du Stade français, des retrouvailles qui ne se sont pas passées comme prévu.