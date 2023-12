Dimitri Delibes et Anthony Jelonch ont su être décisifs. Dany Priso a également été à son avantage, au contraire de Dan Biggar ou Gabin Villière. Voici le baromètre du match entre Toulouse et Toulon.

Les tops

Dimitri Delibes

Déjà très bon lors de la victoire aux Harlequins, l’ailier a prouvé qu’il était bel et bien de retour au premier plan. Certes, il n’a pas eu beaucoup d’opportunités à se mettre sous la dent mais il a su optimiser chacun de ses ballons. Surtout, c’est lui qui a sonné la révolte du côté toulousain. Alors que son équipe était menée de quatorze points après un début de match raté, il a franchi la défense adverse, avant de lui-même conclure l’action, quelques temps de jeu plus tard, pour enfin ouvrir le compteur stadiste.

Anthony Jelonch

A l’image de la plupart des Toulousains, il est loin d’avoir tout réussi sur ce match. Mais, s’il a alterné le chaud et le froid, le Gersois a pour lui d’avoir été très incisif dans des instants cruciaux de la rencontre. Autour de l’heure de jeu, quand les siens ont fait basculer les débats en leur faveur, c’est lui qui a constamment gagné les impacts et gratté des mètres précieux dans la défense toulonnaise. Il a d’ailleurs cassé six plaquages au total et fut le meilleur défenseur toulousain (dix plaquages).

Dany Priso

Il fut certainement le Toulonnais le plus en vue de la soirée. Si la domination en mêlée fermée fut partagée sur l’ensemble du match entre les deux équipes, Dany Priso a globalement pris le dessus sur son adversaire direct, Nepo Laulala. Mais surtout, le pilier gauche du RCT a été impressionnant dans le jeu courant. C’est notamment lui qui fut absolument décisif sur le premier essai, en perçant plein axe. Ensuite, il a toujours avancé à l’impact.

Les flops

Dan Biggar

Pour son retour à la compétition, l’ouvreur gallois n’a pas franchement brillé sur la pelouse du Stadium. Il est ainsi apparu en manque de rythme et n’a pas vraiment pesé sur la rencontre, comme il est capable de le faire. Il fut aussi coupable de plusieurs maladresses qui ont pu coûter cher à l’arrivée, comme un coup de pied contré et un autre direct en touche. Il fut remplacé par Enzo Hervé à l’heure de jeu.

Gabin Villière

Cela peut paraître dur de le retrouver dans cette catégorie mais l’ailier international n’a pas vraiment été à son avantage. Déjà, c’est sa montée en pointe très mal maîtrisée qui a désorganisé la ligne défensive du RCT à l’origine du premier essai toulousain. Il a également raté trois plaquages au total. Pour le reste, il fut trop discret pour se mettre en évidence et a même manqué de précision sur certaines situations, à l’image de son ballon échappé en fin de rencontre.

Peato Mauvaka

Ces derniers temps, dans la lignée de sa Coupe du monde, il avait été encore époustouflant. Mais Peato Mauvaka a connu un match plus délicat ce samedi soir. Certes, il a inscrit le deuxième essai toulousain mais le talonneur est en partie fautif sur les grosses difficultés des siens en touche, notamment en première mi-temps. Avant la pause, l’alignement local a perdu pas moins de quatre minutions sur ses propres lancers. Et si les torts sont souvent collectifs dans ce secteur, l’international français a manqué de précision.