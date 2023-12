La Section paloise a signé une victoire poussive sur Clermont mais a notamment pu compter sur ses champions du monde des moins de vingt ans, Théo Attissogbe et Hugo Auradou. En face, Anthony Belleau et Pierre Fouyssac ont payé leurs changements de poste.

Les tops

Théo Attissogbe

Repositionné à l'arrière pour affronter Clermont, le champion du monde des moins de vingt ans a été le trois-quarts le plus audacieux de la rencontre. S'il a pris quelques caramels de la part de Marcos Kremer ou George Moala, Théo Attissogbe a été à l'origine du premier essai palois en relançant de ses vingt-deux mètres juste avant d'adresser une passe après contact parfaite pour Hugo Auradou. Très tonique, l'arrière palois s'est également fait remarquer par sa longueur de jeu au pied, en trouvant des touches dans le camp auvergnat. Plus discret en deuxième période, l'arrière palois a tout de même tenu la baraque !

Hugo Auradou

Le jeune deuxième ligne palois a été omniprésent ce samedi. Déjà capital sur le premier essai de la Section, Hugo Auradou a constamment collé au ballon et s'est montré très disponible dans le jeu courant. Auteur d'un franchissement, deux plaquages cassés, le deuxième ligne s'est également distingué en défense avec huit plaquages.

Joe Simmonds

Dans un match où les défenses ont pris le pas sur les envolées offensives, le demi d'ouverture palois a su alterner le chaud et le froid. Précis dans ses coups de pied de dégagements, Joe Simmonds aurait pu donner davantage d'avance à ses coéquipiers, avec deux coups de pied manqués, mais sa présence a tout de même rassuré tout le collectif palois.

Les flops

Anthony Belleau

Le numéro 10 clermontois est passé par toutes les émotions à Pau. Initialement placé sur le banc des remplaçants, Anthony Belleau a ensuite remplacé Bautista Delguy, malade, et s'est installé à l'arrière. Mais après vingt minutes de jeu, l'ouvreur international a retrouvé son poste préférentiel, mais sans grande réussite. Malgré une pénalité marquée en première période, Anthony Belleau s'est montré friable dans le jeu courant avec notamment une pénaltouche dévissée qui a conduit au deuxième essai palois, et une transformation manquée. Cinq points égarés qui ont coûté cher aux Jaunards puisqu'ils auraient pu semer le doute dans les têtes paloises avant l'essai de Tuimaba.

Pierre Fouyssac

Comme son compère clermontois, l'habituel centre a été victime de son repositionnement à l'aile. Pierre Fouyssac a touché peu de ballons et n'a jamais su bonifier le peu d'occasions qu'il a eu à se mettre sous la dent. Surtout, l'ancien toulousain s'est montré trop fébrile en défense où son changement de poste s'est fait ressentir notamment sur le dernier essai de Tuimaba. Fouyssac a bien trop coulissé ouvrant une belle porte à l'ailier fidjien. Un match à oublier pour le centre auvergnat.

Pita Gus Sowakula

Après deux belles sorties en Challenge Cup, le numéro 8 clermontois a flanché dans le Béarn. Peu impactant ballon en main, Pita Gus Sowakula a notamment commis un en-avant à la sortie d'une mêlée intéressante pour Clermont, en première période. Malgré cinq courses avec le ballon en première période, le Néo-Zélandais a manqué deux plaquages et son impact défensif a été moins tranchant que face à Édimbourg et Gloucester. Le All Black a même été sorti en début de deuxième période par Christophe Urios.