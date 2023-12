Dans sa forteresse du Stade du Hameau, la Section paloise a dominé dans la douleur les hommes de Christophe Urios 22 à 11 ce samedi après-midi. Les Béarnais confortent leur place dans le top 6 et enchaînent avec un neuvième succès de rang à domicile.

Le public du Hameau a longtemps dû retenir son souffle avant de pouvoir exulter, cet après-midi, pour le dernier match de la Section à domicile en 2023. Malgré une infirmerie bien chargée, les joueurs de Sébastien Piqueronies venaient avec l'envie de poursuivre ce très bon début de saison, face à des Clermontois motivés à l'idée de remettre un pied dans le top 6.

Et après une quinzaine européenne mitigée pour les deux formations en Challenge Cup, tout laissait présager à une rencontre acharnée entre Pau et Clermont. Très vite, les Vert et Blanc se mettent dans l'avancée, mais doivent opérer sans un grand Joe Simmonds au pied, bien moins à l'aise face aux poteaux qu'à l'accoutumée (à 3/6 cet après-midi).

