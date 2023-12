Clermont à l'aise au Hameau, La Rochelle a du mal à Jean-Bouin et Toulon assure le spectacle ! Pour cette 10ème journée de Top 14, découvrez quelques chiffres à connaître avant de vous plonger dans les rencontres.

Toulon, la prime à l'attaque

Au terme des neuf premières journées (Bordeaux est repassé devant après avoir battu Lyon), le RCT possède la meilleure attaque du Top 14 avec 252 points inscrits, soit une moyenne de 28 unités par match. Avec 27 essais marqués, Toulon est la deuxième meilleure équipe dans ce domaine à égalité avec le Stade Toulousain, mais loin derrière le Racing 92 et ses 31 essais. Avec quatre réalisations, le surprenant Setariki Tuicivu est l'homme le plus prolifique du côté des Rouge et Noir.

Ca remonte pour la Rochelle

Les Maritimes ne se sont plus imposés dans la capitale depuis novembre 2018 (12-14). Depuis, ils ont ramené deux bonus défensifs, en février 2020 (21-20) et décembre 2021 (25-20). Le 3 décembre 2022, ils avaient craqué 27 à 14.

Clermont à l'aise au Hameau

L'ambiance du Hameau plaît en tout cas à l'ASM. Sur les dix derniers déplacements clermontois à Pau, les Jaunards se sont imposés à six reprises. La dernière victoire remonte à 2021, où les coéquipiers d'Étienne Fourcade avaient fait le spectacle (succès 42-31 de l'ASM).

Staniforth, l'infranchissable

Selon les chiffres officiels, Tom Staniforth n'est rien moins que le meilleur plaqueur en activité en Top 14 cette saison, avec 127 plaquages réussis après les 9 premières journées. Le deuxième ligne castrais devance le Lyonnais Mickaël Guillard (98) et le Perpignanais Patrick Sobela (94). Pour l'anecdote, 15 275 plaquages qui ont été assénés tout au long des 63 matchs déjà joués, ce qui donne une moyenne de 242,5 "caramels" par match.

Oyonnax ne l'a fait qu'une fois

En Top 14, le Racing et Oyonnax se sont rencontrés à huit reprises. L'avantage va aux Racingmen qui totalisent cinq victoires, contre trois pour les Oyomen. Ces trois succès avaient même constitué une série pour Oyonnax entre janvier 2014 et avril 2015 avec deux victoires à Mathon encadrant une autre au Racing obtenue sur le score de 17 à 21. Lors de ces trois autres déplacements au Racing l'équipe de l'Ain a connu la défaite sans jamais prendre de bonus.