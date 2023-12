Ce jeudi, le Castres olympique a annoncé la prolongation de contrat de son troisième ligne Baptiste Delaporte (26 ans). Celui qui n'a connu que le CO en professionnel restera au club jusqu'en 2027.

Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques semaines, Baptiste Delaporte prolonge son bail de trois ans à Castres. Le troisième ligne, au CO depuis 2011, est un des historiques du club tarnais, avec lequel il a remporté le Top 14 sous la houlette de Christophe Urios en 2018. Il a de nouveau disputé huit matchs cette saison, dont un de Challenge Cup. Il est désormais lié à Castres jusqu'en 2027.

"J’ai choisi de prolonger à Castres tout simplement car j’adore ce club, a déclaré l'intéressé. Je vois le club évoluer et grandir de jour en jour, j’adore ce groupe, je veux faire partie de cette équipe. Le CO continue d’être ambitieux, je veux continuer à être ambitieux aussi. Je suis persuadé que nous avons encore de grandes choses à vivre ensemble". Le CO affrontera Montpellier ce samedi, pour le compte de la 10e journée du Top 14.