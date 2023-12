Le Wallaby est l’une des sensations du recrutement de l’ASM. Quasiment indispensable à Christophe Urios, l’Australien s’est adapté à une vitesse éclair à Clermont.

Folau Fainga’a sera-t-il la meilleure recrue de Clermont à l’issue de la saison ? Après un tiers du marathon, le talonneur est bien au chaud dans le groupe des favoris. Titularisé à sept reprises depuis le début de saison, le Wallaby (38 sélections) est vite devenu l’un des incontournables de Christophe Urios. Propulsé dans le feu d’un affrontement insoutenable face à La Rochelle, juste avant la Coupe du monde, Folau Fainga’a n’a été délogé de sa place de titulaire qu’à deux reprises (Toulouse et Gloucester) dans des rencontres avec beaucoup de roulement. Trois mois après son arrivée, l’ancien pensionnaire de la Western Force a donc déjà trouvé son rythme de croisière. "La température est la même qu’à Canberra, il fait un peu froid mais sans plus (rires). J’ai vite été mis dans le bain du Top 14 quelques jours après mon arrivée mais aujourd’hui j’ai à cœur de faire une bonne performance à Pau, comme le reste des joueurs", assure Fainga’a.

"Le Mondial ? Une énorme déception"

Absent de l’indigente défaite des Jaunards à Gloucester, l’Australien devrait retrouver sa place au milieu des gros bras auvergnats. Le retour du talonneur ne devrait pas faire de mal à un pack qui fut en souffrance en Angleterre, et coupable d’une touche défaillante (six lancers perdus). "Christophe (Urios) était évidemment très déçu de notre performance à Gloucester, mais on a tous fait une bonne semaine d’entraînement. On a vraiment envie de relever la tête", poursuit Fainga’a, affamé de minutes après avoir manqué la dernière Coupe du monde. "Cela a été une énorme déception… Mais cette expérience est maintenant derrière moi, d’autant que beaucoup de choses ont changé dans le rugby australien, c’est peut-être mieux ainsi d’ailleurs."

Déjà épatant pour ses trois premiers mois en France, Folau Fainga’a ne veut évidemment pas s’arrêter en si bon chemin. Comme toute une région, le talonneur Wallaby espère que l’ASM retrouvera les phases finales en 2024, après trois ans d’attente. Dans un championnat où la conquête est plus vitale que jamais, l’Australien cherche encore à progresser. "Je dois notamment m’améliorer sur la conduite des mauls et mon impact offensif dans le jeu courant. Mais c’est incroyable de voir à quel point la conquête est bien plus importante qu’en Super Rugby !" Elle devra en tout cas être réglée dans le Béarn…