Associé au centre - samedi face au Stade français (18h) - à un Jonathan Danty qui portera le brassard de capitaine, Jules Favre n’a pas mâché ses mots à l’issue de l’entraînement programmé jeudi après-midi. Lucide sur les manques actuels, le polyvalent trois-quarts rochelais n’en reste pas moins très motivé pour aller chercher la bascule.

Quelle a été la réaction de l’équipe lors de la séance vidéo de ce match au cruel dénouement face aux Stormers (21-20) ?

On a vu qu'on est passés à côté de quelque chose en Afrique du Sud… On avait fait un bon déplacement, une bonne semaine. Je pense qu'on était prêts pour ce match. On a vu les quelques détails qui nous coûtent cher et qui font qu’on est à zéro sur deux en Champions Cup. On n’a plus vraiment notre destin entre nos mains. Si l’on gagne les deux prochains matchs, je pense que ça passe. Mais c’est un peu triste. En même temps, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes.

Vous aviez les opportunités pour vous mettre définitivement à l’abri d’un retour…

On doit le gagner avant, ce match. On passe à côté sur pas mal d'opportunités. Dès l’entame, on doit scorer plus vite. Dès la mi-temps, il doit y avoir, au moins, 20 ou 25 points.

A lire aussi : Champions Cup - L'amer retour de Dillyn Leyds en Afrique du Sud

Sentez-vous que ces deux défaites en phases de poule entament le moral de l’équipe, double tenante du titre de la Champions Cup ?

Je ne sais pas si ça entame le moral mais il y a une stat’, on est à 4 victoires sur 11 matchs cette saison ! Donc il va falloir se réveiller ce week-end. On a été bons dans l'agressivité, dans le combat mais après il y a ces petits détails… On fait 13 fautes, on prend un carton jaune. On loupe des points, des ballons tombent quand on fait des mauls portés, il y a ce coup de tête. Tout le monde a fait son petit truc qui, à la fin, nous fait perdre le match.

Jules Favre face aux Stormers en Champions Cup

L’avez-vous encore dans les jambes, ce voyage au Cap ?

Non, non. C’était bien organisé. Un peu trop de transferts – du bus, de l'avion ; de l'avion, de l'avion, du bus donc c'est long 25 heures à l’aller et 25 heures au retour – mais on était dans de bonnes conditions, on a voyagé en « business », on a pu dormir avec les vols de nuit. Je pense qu'on est prêts à rattaquer. On a eu début de semaine un peu allégé, on a fait notre gros entraînement aujourd'hui (jeudi).

Alors ?

Il y avait du bien, du moins bien aussi. Mais on sent que personne n’a envie de baisser les bras. On est un peu au fond du seau en ce moment, on n'arrive pas à trouver le truc qui va nous faire basculer et j'espère que ça va être ce week-end à Paris. On est en milieu de tableau, je pense que ce n’est pas notre place. Notre équipe a de grosses qualités et on doit être minimum dans le top 6, quoi…

"Il faut basculer au bout d'un moment, sinon on va se faire chier toute la saison ! Et, à la fin, il n’y aura rien !"

Vous dites-vous entre vous que "quelque chose ne va pas" ?

Ronan (O’Gara, manager du Stade rochelais) nous le répète assez qu'il faut qu'on se prenne en main individuellement. Et, une fois que tout le monde se prendra en main, qu'on fera les efforts, qu’on changera une petite chose de notre quotidien qui va casser un peu notre routine, qu'on sera mieux… le positif de chacun va bénéficier au collectif. Ça passe d'abord par une remise en question personnelle. Il faut que chacun donne le meilleur de soi-même et pas le pire. Si tout le monde arrive à donner le meilleur le week-end, on arrivera à être performant et à gagner les matchs.

Ce n’est pas un problème d'appétit, pour le coup ? On présume que vous avez toujours faim…

Je ne pense pas que c'est un problème d'appétit. C’est un problème de… Le haut-niveau, c'est la précision. Et quand tu manques de précision, ça se joue à un ou quelques points. On n'est pas loin, franchement. Après, c’est facile de dire : « quand on va basculer… ». Il faut basculer au bout d'un moment, sinon on va se faire chier toute la saison ! Et, à la fin, il n’y aura rien ! On a goûté aux titres, aux belles choses, aux finales, aux phases finales avec ce public derrière nous… Personne n'a envie d'être en vacances fin mai, quoi…

Paris et Toulouse en l’espace de huit jours, est-ce le moment idoine pour basculer ?

Complètement. On a un gros challenge ce week-end en allant à Paris. Les joueurs du Stade français font un bon début de saison même s'ils sont un peu dans la même position que nous en Champions Cup mais on sait qu’en championnat, ils font des gros matchs, ils sont très en place défensivement. Il va falloir trouver des solutions pour gagner ce week-end et faire une grosse réception de Toulouse le week-end d’après.

Le menu est copieux en cette période de fêtes…

On pense tous au jeu, je peux vous dire que personne ne pense à la fête. Tu perds à Paris, tu passes un Noël de merde… Personne n’a envie de ça. Donc on va tous se bouger le cul ce week-end pour pouvoir ramener une victoire à La Rochelle, la première à l'extérieur. On a en vraiment besoin et ça nous remettrait un peu la tête à l'endroit. Et au moins on sera en confiance pour cette fin d'année.