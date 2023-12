Le capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont a été élu "meilleur sportif de l'année 2023" devant la superstar du football Kylian Mbappé, dans un sondage Odoxa réalisé auprès d'un millier de Français. Les Bleus du XV de France ou encore le Stade rochelais sont aussi à l'honneur.

Ça se confirme : le rugby a définitivement pris une autre dimension dans le cœur des Français en cette année de Coupe du monde 2023. Malgré la défaite des Bleus en quart de finale face à l'Afrique du Sud (29-28) et la désillusion du peuple bleu-blanc-rouge, le sport au ballon ovale a clairement gagné du terrain dans l'Hexagone. Preuve s'il en fallait une supplémentaire : Antoine Dupont est élu "meilleur sportif de l'année 2023" aux dépens d'un certain Kylian Mbappé, d'un tout petit point de pourcentage. Selon un sondage Odoxa réalisé le 13 et 14 décembre dernier, le joueur du XV de France a récolté 28% des suffrages totaux contre 27% pour Mbappé (30% contre 29% en ce qui concerne les fans de sport). Un chiffre fort de sens pour Antoine Dupont, tant l'aura du jeune prodige de Bondy est grandissante sur le territoire et même sur la planète Sport. Si la popularité de l'ancien joueur de Castres n'est plus à prouver dans le petit monde du rugby, la célébrité nationale qu'il est en train d'acquérir est assez impressionnante. Il est d'ailleurs la deuxième personnalité publique la plus recherchée en France sur Google derrière.. Mbappé !

Le judoka Teddy Riner, sacré champion du monde en mai dernier, est le 3ème meilleur sportif (16%) selon l'ensemble des Français devant Léon Marchand (9%). Mais chez ceux se considérant "fans de sport", c'est le jeune nageur toulousain qui se place sur le podium avec 18% des suffrages. Pour le titre de la meilleure sportive française, c'est la championne de judo Clarisse Agbegnenou qui rafle la mise (23% des suffrages) devant la cycliste Pauline Ferrand-Prévot (18 %) et la basketteuse Marine Johannès (15%).

La Rochelle devant le PSG, un XV de France mitigé

Mais la belle année 2023 pour le rugby ne s'arrête pas là, bien au contraire ! Le Stade rochelais est aussi à l'honneur. Les Maritimes ont été classés deuxième équipe "qui a réalisé les meilleures performances" de l'année écoulée. Les hommes de Ronan O'Gara, vainqueurs d'un nouveau titre européen devant le Leinster, ont reçu 19% des suffrages exprimés, juste derrière l'équipe de France masculine de biathlon, championne du monde de relais (23%). Mais ils devancent par exemple les handballeurs, finalistes des derniers Mondiaux, ou encore le Paris Saint Germain.

Côté Bleus, la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande en phase de poule du Mondial 2023 est la performance qui a la plus marqué l'ensemble des Français (27%) y compris les fans de sport (27%). On pouvait se douter que ce succès resterait dans les mémoires puisqu'on rappelle que c'est la seule défaite de l'histoire des All Blacks dans une phase de poule de Coupe du monde. Là aussi, au-delà du symbole Dupont, c'est le rugby français et la Coupe du monde en France dans leurs ensembles qui auront réussi à marquer la mémoire des Français. Une 10ème édition qui aura suscité beaucoup d'engouement mais qui aussi provoqué beaucoup de frustration pour le peuple tricolore.

En effet, nombre de Français voyaient dans ce XV de France des futurs champions du monde. Un espoir légitime avec une génération comme les Bleus en ont rarement eu. Cette grande déception transpire d'ailleurs dans ce même sondage. En effet, à la question "lequel de ces sportifs ou équipes vous ont le plus déçu(e) en 2023", 20% des sondés ont répondu la défaite face aux Springboks en quart de finale (29-28). C'est le champion du monde Paul Pogba qui "déçoit le plus les Français", après sa possibilité de suspension pour une durée de 4 ans à la suite d'un contrôle antidopage. Une sanction pour l'heure requise mais pas encore confirmée.