Comme chaque année, le géant américain Google a dévoilé les recherches les plus fréquentes sur son moteur de recherche pour l'année écoulée. À ce petit jeu, la star des Bleus Antoine Dupont met le rugby sur orbite. Son nom a été le deuxième le plus recherché de l'année derrière l'intouchable Kylian Mbappé.

Quand on vous dit qu'il a changé de dimension... En France, Antoine Dupont a été la deuxième personnalité publique la plus recherchée en 2023 sur Google, derrière l'intouchable footballeur parisien de l'équipe de France Kylian Mbappé. Le demi de mêlée des Bleus et du Stade toulousain est le seul joueur de rugby présent dans le top 10 France. Chez les sportifs, Dupont est devant le tennisman Carlos Alcaraz, vainqueur de Wimbledon en juillet, les footballeurs Sergio Rico, victime d'un grave accident cet été, et Kolo Muani, dont le transfert dans les dernières heures du mercato au PSG a animé les débats.

Parmi les personnalités publiques, Dupont dépasse Brigitte Bardot, Amandine Pellissard ou encore l'acteur Jeremy Renner. Avec Mbappé, le rugbyman est le seul sportif présent dans le top 10. À noter que le joueur du PSG est le deuxième sportif le plus recherché dans le monde (2e personnalité publique également), et qu'aucun joueur de rugby n'est présent dans cette liste.

Comment expliquer le classement du Toulousain ? Il y a l'aura du joueur, d'abord, mais aussi l'effet Coupe du monde en France. Pendant le Mondial, Dupont fut au centre des attentions, surtout après sa fracture maxillo-zygomatique face à la Namibie. Le feuilleton Dupont a monopolisé l'espace médiatique pendant l'automne 2023. Sera-t-il présent pour le quart de finale ? Son retour express eut bien lieu, mais ne permit pas aux Bleus d'aller soulever le trophée Webb-Ellis.

Le quart France - Afrique du Sud match le plus recherché de l'année

En parlant du quart de finale, Google informe que c'est le match le plus recherché de l'année par les Français. La défaite du XV de France face aux champions du monde a été plus populaire que le dernier classico OM-PSG. Dans le top 5, on retrouve une autre affiche de rugby avec le match d'ouverture des Bleus face à la Nouvelle-Zélande. Marseille - Paris-SG est 4e, avant la rencontre de football de l'équipe de France face aux Pays-Bas.

Le rugby, encore lui, on le retrouve dans le classement des questions les plus posées sur Google. "Combien de temps dure un match de rugby ?" termine à la 10e position. À la première position, une question existentielle apparaît : "Comment est mort Mickey Mouse ?" On se pose vraiment la question...