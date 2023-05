Extraordinaire en deuxième mi-temps, le pack rochelais a renversé par sa puissance le Leinster malgré un retard de 17 points, bien aidé en cela par une paire de centres efficace et un Antoine Hastoy à la hauteur de l'événement.

15. Brice Dulin : 8/10

L’arrière a été un des trois-quarts les plus remuants et actifs de la partie. Ses petits appuis et sa capacité d’accélération ont semé le doute dans la défense adverse. Son premier jeu au pied a été un peu trop court, son dernier aussi, il a eu fort à faire dans les airs mais il a livré une prestation pleine.

14. Dillyn Leyds : 6.5/10

L’ailier sud-africain a dû attendre la deuxième période pour avoir l’occasion de s’exprimer. Ses courses chaloupées ont amené du danger dans le camp dublinois.

LA ROCHELLE EST GIGANTESQUE, LA ROCHELLE EST INSUBMERSIBLE ! \u26ab? #ChampionsCup pic.twitter.com/FWPffvfv3L — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 20, 2023

13. UJ Seuteni : 9/10

Le centre, très en vue en demi-finale, a encore été en vue offensivement avec un essai, sur une bonne course à hauteur d’Antoine Hastoy (38e), et une percée franche (43e) au coeur de la défense, sur laquelle il ne lui a manqué qu’une dernière accélération pour scorer. En défense, il n’a pas ménagé sa peine mais il s’est fait “aspirer” par la course de Josh Van der Flier sur le deuxième essai irlandais.

Ulupano Seuteni (La Rochelle). Sportsfile / Icon Sport

12. Jonathan Danty : 7/10

L’international français était attendu et a été ciblé, chassé. S’il a régulièrement dû faire face à la pression des défenseurs irlandais, il a réussi à gagner des impacts et des mètres balle en main. Son essai plein de caractère (20e), sur lequel il renverse Gary Ringrose, a permis aux Rochelais d’espérer un temps.



11. Raymond Rhule : 6/10

L’ailier sud-africain a tenté d’exploiter chaque ballon pour faire la différence mais ses choix de jeu n’ont pas toujours été pertinents. Son investissement n’est pas à remettre en cause. Les trois premiers essais irlandais sont venus de son aile, sans qu’il n’y soit pas pour grand-chose. Sa réception d’un ballon haut (62e) a été précieuse.



10. Antoine Hastoy : 8/10

L’ouvreur a été à la hauteur de l’événement, en se montrant notamment inspiré sur le plan offensif. Il sert idéalement UJ Seuteni sur le deuxième essai rochelais et le place une fois encore dans l’intervalle au retour des vestiaires. S’il a parfois été mis sous pression, il a globalement trouvé des solutions et a cherché à dynamiser le jeu quand c’était possible. Au pied, il a réussi un 100 %.

Antoine Hastoy (La Rochelle). Sportsfile / Icon Sport

A la faute sur une pénalité rapidement jouée par Gibson-Park et exclu temporairement, il s’est rattrapé par la suite et a fait preuve de sa clairvoyance habituelle. Sa capacité à mener ses gros a été décisive. Il a aussi été agressif en défense comme sur ce jeu au pied contré de Byrne (51e).

8.Gregory Alldritt : 8/10

Principal danger identifié par les Leinstermen, le numéro 8 du XV de France a été ciblé en permanence par les troisième ligne irlandais, notamment van der Flier qui ne lui a pas laissé un centimètre de répit, provoquant plusieurs pertes de balle inhabituelles chez lui. Reste que le Gersois est un dur au mal, qui est retourné au combat en permanence avec le courage qu’on lui connaît et eut l’intelligence de davantage distribuer le jeu qu’à son habitude. Indispensable, évidemment.

7.Levani Botia : 8/10

Au sein d’un collectif dépassé en première période par la furia irlandaise, il fut un des rares à surnager, grattant notamment deux ballons qui ont fait un bien fou pour endiguer la furia des locaux. Exemplaire de par son angagement jusqu’à sa sortie à la 70e, perclus de crampes, remplacé par Rémi Bourdeau qui s’est immédiatement mis au diapason dans l’engagement.

\ud83c\udfc9 #ChampionsCup | LA ROCHELLE EST CHAMPION D'EUROPE ! C'EST FOU !



Malgré 3 essais encaissés en début de match, les Rochelais signent une remontada historique pour s'imposer 26-27 et conserver leur titre en Champions Cup !



\ud83d\udd34 Le direct : https://t.co/wxF8fcmQj8 pic.twitter.com/7gQaDHzUyU — francetvsport (@francetvsport) May 20, 2023

6.Paul Boudehent : 8/10

On pourrait lui reprocher de s’être quelque peu emmêlé les pinceaux au moment de conclure en dribbling une occasion de contre, ou de ne pas avoir réussi à capter la touche pourtant ratée par le Leinster, qui déboucha sur le deuxième essai de Sheehan (11e). Mais cela serait malhonnête tant le flanker maritime fut un des meilleurs éléments de son équipe, un des rares à avancer constamment ballon en main et surtout à secouer les Irlandais en défense. Il s’est également montré très précieux en touche jusqu’à sa sortie à la 65e, qui le vit céder sa place à Ultan Dillane.

5.Will Skelton : 8/10

S’il a semblé manquer d’oxygène dans les 10 premières minutes face au gros rythme imposé par les irlandais, l’Australien a toutefois trouvé un second souffle à partir du quart d’heure de jeu. Ciblé par les montées irlandaises, Skelton a toutefois su jouer de sa masse en délivrant de nombreuses passes après contact qui ont permis à ses partenaires de trouver des intervalles. Secoué et reste longtemps au sol à la 55e, il est néanmoins demeuré sur la pelouse jusqu’au bout, pesant de tout son poids dans l’extraordinaire deuxième période rochelaise.

4.Romain Sazy : 6.5/10

Opiniâtre et besogneux dans le combat, il a plutôt bien guidé l’alignement rochelais jusqu’à sa sortie à la 51e, remplacé par Thomas Lavault. Le jeune international a quant à lui cherché à amener son dynamisme dans le jeu courant sur la fin de match.

3.Uini Atonio : 6.5/10

Il a été surpris d’entrée de jeu par Conan, manquant de réactivité sur une combinaison en touche, comme un symbole d’une partie où le pilier droit international a semblé souffrir en début de rencontre face au rythme d’enfer des Leinstermen. Il est toutefois monté progressivement en régime, usant l’adversaire par ses charges et son travail de sape en mêlée où il fit souffrir le martyre à Porter jusqu’à la 60e. Substitué par Georges-Henri Colombe qui eut le bonheur d’inscrire l’essai de la victoire rochelaise, avant de se faire malheureusement éteindre à la 79e par un déblayage d’Ala’alatoa. Un véritable sacrifice pour la cause devant lequel on ne peut ici que s’incliner bien bas...

2.Pierre Bourgarit : 7/10

Comme la plupart de ses partenaires, il n’a pas pu grand-chose pour endiguer la pression des locaux en début de match. En revanche, comme parfois lorsque son équipe est en échec, le Gersois a péché par nervosité, en se voyant notamment pénaliser pour un déblayage trop loin du ballon qui ne s’imposait pas sur Van der Flier. Heureusement, Bourgarit a su se ressaisir par la suite, apportant vitalité et dynamisme à son pack. Remplacé à la 65e par Questin Lespiaucq-Brettes, qui a apporté sa fougue dans le dernier quart d’heure.

1.Reda Wardi : 6.5/10

Opposé à la référence Tadgh Furlong en mêlée, il s’est plutôt très bien tiré de son bras de fer même s’il fut pénalisé lors de sa première opposition face à Ala’atoa. Actif comme à sa bonne habitude dans le jeu courant, il s’est montré très intéressant sur les relances de jeu, effectuant régulièrement de bons choix. A cédé sa place à la 60e à Joel Sclavi, qui s’est signalé comme à son habitude par son étonnante activité au près et sa puissance en mêlée, avec notamment un importantissime ballon remporté sur introduction adverse à la 68e.