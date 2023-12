Chambéry s'invite dans les 6 après un succès de prestige et passera les fêtes au chaud, Albi confirme par la plus petite des marques tandis que Nice retrouve la victoire avec la manière.. Le point sur la 14ème journée de Nationale.

Les Savoyards entament la phase retour de la même façon qu’ils avaient bouclé la première moitié de parcours. C’est-à-dire, en trombe ! Un retour en phase finale, deux ans après, constitue un cas de figure on ne peut plus probable.

Chambéry : quel beau marché de Noël !

Pas l’ombre d’une victoire à l’extérieur à l’occasion du dernier acte de l’année civile 2023. Voilà qui n’était plus arrivé depuis la sixième journée, programmée le premier week-end d’octobre. Et surtout, ne s’était produit qu’une seule fois. Ce qui ne signifie en aucun cas que ce quatorzième acte n’aura pas été connoté de suspense. Exemple frappant, celui de Suresnes. Dans la mesure où le wagon de tête file à vive allure, un revers à domicile, à plus forte raison face à un hôte n’appartenant pas à la catégorie des concurrents directs, aurait mis les protégés de David Auradou et de Conrad Stoltz dans leurs petits souliers, avec une « bûche » de Noël d’un tout autre genre que celle attendue à la table éponyme.

In extremis, la tendance a été inversée (10-16, 17-16) et la triangulaire mettant aux prises les tombeurs de Hyères-Carqueiranne avec Chambéry et Périgueux pour les deux dernières places qualificatives va continuer de plus belle dès la mi-janvier, c’est certain. L’ordre de citation n’est pas anodin. Les Savoyards ont bien mérité d’apparaître en priorité. Et ce, sans aucun parti pris cela va de soi. Se retrouver en cinquième position au classement après s’être déplacé à quatre reprises consécutivement lors du bloc inaugural, voilà qui relève de l’exploit. Tout comme ce succès aux dépens de Narbonnais qui donnent pourtant moult fil à retordre à leurs hôtes !

Nice frappe un grand coup

Parmi les autres faits marquants survenus au moment de la trève des confiseurs , la correction infligée par Nice au promu consacré sur le pavois de Nationale 2. Mine de rien, il était temps pour les Maralpins de frapper un grand coup car, dans cette poule unique, pas même un présumé favori n’est à l’abri d’une cuisante déconvenue. Demi-finaliste malheureux de l’édition 2021, le Stade Niçois ne dispose , à l’amorce de la phase retour, que de six longueurs d’avance seulement sur des vaincus pourtant en ballottage très favorable pour la qualification ! Incroyable mais vrai, comme disait l’autre !

Même Albi , valeur sûre par excellence de l’échelon avec trois participations consécutives (2021, 2022 et 2023) à la phase finale, n’avait guère de marge au moment du coup de sifflet final, vendredi soir. On imagine la déception et les regrets côté berjallien car, dans l’absolu, le déficit à combler sur Chambéry et Suresnes est de six unités. Et l’on sait que ce sera au tour des Nord-Isérois devront se déplacer au pied du Granier, le 9 mars…

Quand Tarbes se met sur son 31

Enfin, dans la zone rouge et aux abords immédiats de cette dernière, on peut parler de statu quo ante. Burgiens et Massicois, battus conjointement par Carcassonne et Tarbes, ont engrangé un point de bonus défensif. Les Audois consolident leur position sur le podium tandis que les Bigourdans rejoignent leur proches voisins de la banlieue toulousaine : 31 points, la coïncidence arithmétique peut prêter à sourire sauf que, sauf que… La date des retrouvailles entre Viennois et Blagnacais a amené plus d’un suiveur à hocher la tête, perplexité oblige !

Si par cas un hiver « à l’ancienne » s’installe lors du premier trimestre,si par cas arrêtés municipaux synonymes de reports s’accumulent , est-il raisonnable d’attendre le... 13 avril (mais oui!) pour procéder à la mise à jour du calendrier ? La réponse est « non ! ». Clairement ! Et ce même si , selon toute vraisemblance, ce match ne devrait rien changer aux destinées respectives de ses protagonistes. Question de principe !