Véritable machine à marquer avec l'UBB un peu plus d'un mois après son arrivée, Damian Penaud s'est parfaitement fondu dans une ligne d'attaque au sein de laquelle il a retrouvé ses partenaires du XV de France.

Jusqu’où ira Damian Penaud ? La saison n’en est pas encore à sa moitié que l’ailier du XV de France a déjà marqué… 18 essais toutes compétitions confondues. Ce faisant, il a déjà dépassé ses 16 réalisations inscrites la saison dernière et il est en bonne position pour battre (et très largement) son record de 20 essais marqués lors de la saison 2021-2022 alors qu’il évoluait encore à Clermont, le club qui l’a révélé. Après neuf saisons passées en Auvergne, on imaginait que son transfert à Bordeaux-Bègles, qui tombait en plus une année de Coupe du monde, lui demanderait un peu de temps avant de retrouver ces cadences infernales. Il n’en fut rien.

Samedi après-midi, Damian Penaud disputait son sixième match sous ses nouvelles couleurs. Avant Bristol, il avait déjà marqué huit essais en cinq rencontres, dont un quadruplé le 25 novembre contre Perpignan. Samedi, il a encore plongé dans l’en-but. C’était peu après la demi-heure de jeu. Servi en bout de ligne par Romain Buros qui avait bien suivi l’action, l’ailier de l’UBB négocia très bien un trois contre deux avec son coéquipier Guido Petti. D’une feinte de passe pour son coéquipier argentin, il envoya le premier défenseur en touche. Ensuite, il effaça trois adversaires supplémentaires (accélération ou raffut, au choix), pour marquer le troisième essai de son équipe. La cerise sur gâteau ? Avant de marquer, Penaud a été directement impliqué sur les deux essais de ses coéquipiers avant lui. In fine, il ne fut pas impliqué sur un seul essai girondin : le quatrième, marqué seul par le centre Ben Tapuai qui ramassa un ballon à l’entrée des 22 mètres anglais.