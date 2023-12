Véritable machine à marquer avec l’ubb un peu plus d’un mois après son arrivée, Damian Penaud s’est parfaitement fondu dans une ligne d’attaque au sein de laquelle il a retrouvé ses partenaires du XV de France.

Damian Penaud a encore frappé. Et le mot "encore", commence à être un euphémisme, tant l’ancien Clermontois affole les compteurs avec sa nouvelle équipe. Rendez-vous compte : depuis son premier match sous ses nouvelles couleurs girondines, Damian Penaud a planté neuf essais. Le tout en six rencontres seulement. C’est bien simple : depuis qu’il a rejoint l’UBB, l’ailier du XV de France plonge dans l’en-but toutes les quarante-cinq minutes. Contre Bristol, il l’a fait à la 32e minute de jeu, quelques secondes après une superbe percée de Pablo Uberti sur l’aile opposée. Après un relais de Maxime Lucu et Romain Buros en position de 10, Penaud feinte la passe, efface un joueur et en double deux autres pour plonger dans l’en-but.

Mais ce qu’il faut surtout ajouter, c’est qu’il fut directement impliqué sur les deux essais marqués par ses petits camarades avant lui, Maxime Lucu et Louis Bielle-Biarrey. Le premier en faisant une percée dans son couloir, et le second en déchirant le rideau défensif de Bristol grâce à une magnifique passe à l’aveugle de Yoram Moefana après laquelle il servit "LBB" d’une magistrale double passe sautée. Bref, un mois et une semaine après son premier match avec Bordeaux-Bègles, Damian Penaud marque, et fait marquer les autres. Signe d’une adaptation express qui, selon son manager Yannick Bru, est la marque des grands : "Après, c’est la caractéristique des grands joueurs que d’avoir cette capacité d’anticipation ou d’adaptation au collectif. Damian marque, on connaît ses qualités de finisseur, mais en tout cas je n’oublie pas qu’avant qu’il marque, beaucoup de joueurs touchent le ballon. Il y a du travail réalisé autour de lui, dans la mise en place et la qualité des passes. Un ensemble de choses s’est mis en place autour de Damian, et lui-même s’est adapté à un nouvel ensemble qui sont propres à L’UBB. On est contents de cette intégration express. C’est un chouette mec, qui est positif, dynamique, et que je trouve à l’image du club."

Après deux journées, l'UBB et le Lou dominent la poule 1 de l'Investec Champions Cup ! pic.twitter.com/Oyv8bTu1wK — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 17, 2023

Quand on interroge ses coéquipiers sur le secret de cette interrogation express, ces derniers reconnaissent que Penaud est tout de même passé par une phase d’observation : "Il est arrivé un petit peu timide, en raison de la déception de la Coupe du monde et par le fait d’avoir passé huit ou neuf ans dans le même club, ce n’est jamais évident", racontait le capitaine Maxime Lucu.

Lucu : "Damian a une complémentarité avec Matthieu Jalibert"

Mais il a rapidement retrouvé des repères aux côtés de ses coéquipiers du XV de France : "Nous étions cinq avec lui en Coupe du monde. Il a joué avec certains dans des tournées, comme Nans Ducuing et il connaissait aussi Jeff (Poirot, N.D.L.R.). Quand tu arrives et que tu connais une dizaine de joueurs forcément, tu te mets dans le mouvement très vite. Il a été timide la première semaine car il devait prendre ses marques dans un nouveau club. Mais après, vu notre groupe qui est très sain et facile à vivre il s’est fondu dedans. C’est quand même un boute-en-train dans la vie de tous les jours, donc il s’est intégré très facilement et maintenant c’est parti."

Il est toutefois un joueur avec qui il possède une connexion spéciale. Il s’agit de l’ouvreur Matthieu Jalibert, qui paraît souvent le chercher sur le terrain et le servir par des passes sautées : "Je crois surtout que Damian propose beaucoup de solutions à Matthieu mais aussi aux autres, abonde Maxime Lucu. C’est quelqu’un qui connaît le rugby. Il a du flair. Et Matthieu adore ça, donc il nous amène ce qui nous manquait peut-être un petit peu. Il lui amène des options, avec des passes au pied, des petits jeux autour des rucks. Ils ont une complémentarité parce que Matthieu adore ces joueurs-là. Ils se sont bien trouvés. C’est positif pour l’équipe. Ce sont deux joueurs qui s’attirent, qui aiment jouer ensemble." En clair, les "UBB Boys" des Bleus n’ont pas fini de faire trembler les défenses adverses…