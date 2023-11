Damian Penaud n'aura pas mis bien longtemps à s'acclimater à ses nouvelles couleurs. Ce samedi après-midi l'ailier du XV de France a égalé un nouveau record en inscrivant pas moins de quatre essais en une seule mi-temps face à Perpignan... Et tout ça pour sa première titularisation devant le public de Chaban-Delmas.

L'ailier des Bleus marque encore un peu plus l'histoire ce samedi après-midi. Avec un quadruplé dont lui seul a le secret réalisé avec une aisance toujours aussi déconcertante, Damian Penaud égale un nouveau record. Face à l'Usap l'international a lancé les hostilités dès la deuxième minute de jeu avant de dérouler (18e, 33e, 39e). Quatre essais en un peu moins de quarante minutes et voilà que l'ancien clermontois écrit encore un peu plus l'histoire... Et c'est Gabriel Lacroix qui détient également ce record puisqu'il avait inscrit quatre essais sous le maillot de La Rochelle en seulement 11 minutes de jeu face à Bayonne en mai 2020 !

Meilleur marqueur du Top 14 en 3 apparitions...

Si Damian Penaud n'a pas été aussi rapide face à Perpignan, une chose est sûre, il a une nouvelle fois marqué de son empreinte le Top 14. Une première titularisation à Chaban-Delmas que les supporters de l'UBB ne sont pas près d'oublier. En tout cas il devient (pour l'heure) le meilleur marqueur d'essais du championnat avec cinq réalisations en seulement trois apparitions. Il pique donc la première place à Thomas Laclayat (et d'autres joueurs) qui a inscrit quatre essais depuis le début de la saison.

Pour rappel, Penaud avait fait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs lors de la sixième journée du championnat face à la Section paloise mais n'avait pas réussi à entrer dans l'en-but avec une météo qui ne favorisait pas vraiment le jeu offensif il faut bien l'avouer. Pour sa première titularisation à La Rochelle il avait déjà inscrit son premier essai. Bref quel que soit le maillot, Damian Penaud est un serial marqueur qui ne s'arrêtera très certainement pas en si bon chemin...