Les Rochelais ne vont pas vraiment mieux. Défaits à la sirène sur la pelouse des Stormers, les hommes de Ronan O'Gara n'ont pas gagné un seul match dans cette Investec Champions Cup. Face à la franchise sud-africaine, Pierre Bourgarit a été bon mais a été contraint de sortir tôt, l'ouvreur Antoine Hastoy s'est, lui, raté.

Les tops :

Pierre Bourgarit

Le talonneur tricolore, après une sortie ratée la semaine passée, s'est parfaitement rattrapé en Afrique du Sud. C'est bien Kerr-Barlow qui aplatit le premier essai, mais il pourrait presque être accordé à Pierre Bourgarit tant son travail est impressionnant avec une percée derrière la touche, et trois plaquages caséss. Pour le reste, il se montre très actif et son absence s'est fortement fait sentir. Il sort sur protocole commotion avant de revenir peu avant la pause pour gratter un nouveau ballon. Touché, il laisse définitivement sa place à Idoumi, plus en difficulté, pour la seconde période.

Ben Loader

Sur son aile l'Anglais a fait du mal à la défense rochelaise sur les quelques ballons qu'il a eu à jouer. Évidemment, il marque un essai en profitant d'un superbe coup de pied de Willemse mais il fallait encore s'imposer devant Brice Dulin, ce qu'il fait magnifiquement. Pour le reste, sur les quelques ballons qu'il joue, il fait mal aux Maritimes et ses duels. En défense il est solide et ne manque aucune de ses interventions.

Damian Willemse

Le Springbok peut jouer arrière, ouvreur et aussi centre. Contre La Rochelle, numéro 12 dans le dos, il a vécu une première période plutôt compliquée où il est pénalisé. Mais avec le ballon, on sent qu'il est capable d'un exploit à tout moment. Le premier essai des siens vient de sa magnifique transversale au pied. Il trouve un magnifique 50-22 qui fait beaucoup de bien aux siens. Il finit le match avec 39 mètres parcourus, six défenseurs battus et six plaquages pour aucun manqué.

Les flops

Sacha Idoumi

Ce n'était certes pas simple de passer après Pierre Bourgarit, mais le talonneur remplaçant de La Rochelle n'a pas été au niveau de l'Investec Champions Cup face aux Stormers. Sur sa première entrée, il se loupe sur une touche avant d'échapper un ballon dans un maul sur une bonne avancée de son pack. Entré définitivement après la pause, il se met à la faute et voit les Sud-Africains marquer dans la foulée. En mêlée il est dominé par la première ligne adverse et se relève sous la pression.

Antoine Hastoy

Après une première période plutôt sobre, l'ouvreur des Bleus est passé à côté de son second acte. Certes ses avants ont parfois été bousculés et ne lui ont pas facilité la tâche, mais un joueur de son standing doit mieux faire. Il loupe une pénalité largement dans ses cordes. Quelques instants plus tard, il provoque un en-avant de Seuteni avec une passe dans les chaussettes. Son drop en fin de match est complètement manqué. Plus largement il n'a pas su mettre la main sur cette partie.

Joseph Dweba

Le talonneur springbok n'a jamais su se montrer dominant dans le jeu. On le sait, il n'est pas un spécialiste en touche et il se montre encore une fois imprécis dans l'exercice, il prive les Sud-Africains de certains lancements intéressants.