Les Rochelais sont tombés. Pourtant dominateurs face à des Irlandais héroïques en défense, les doubles champions d'Europe ont laissé trop de munitions en route pour s'imposer malgré la belle prestation de Dulin à l'arrière. Ryan et Doris ont montré la voie au Leinster, tandis que Botia et Bourgarit n'ont pas brillé.

Tops

James Ryan

Ce n'est pas le plus connu des joueurs du Leinster, mais quel poison... Rappelez-vous, sa sortie sur blessure en finale en mai dernier avait entraîné la chute de son équipe et le retour incroyable du Stade rochelais. Six mois plus tard, le deuxième ligne était bien présent sur la pelouse de Marcel Deflandre. Le numéro cinq est certes moins puissant que son vis-à-vis Skelton, mais il n'est pas moins important. Notamment sur les ballons portés défensifs, que les Leinstermen ont très bien gérés.

Brice Dulin

En se levant ce matin et en regardant la météo du jour à La Rochelle, Brice Dulin a dû se dire que cette rencontre serait pour lui. Vent et pluie indiquaient que l'arrière rochelais serait ciblé par le jeu au pied irlandais. Ça n'a pas manqué et l'international français s'est montré impérial sous les ballons hauts. Capable aussi de relancer comme en début de seconde période, Dulin a été très précieux pour son équipe et a réalisé une grande performance malgré la défaite de La Rochelle.

Lire aussi : Apres 16 victoires de suite en Champions Cup, La Rochelle tombe à Deflandre face au Leinster

Reda Wardi

Nous n'avons pas attendu ce match pour s'en rendre compte, mais il est important de souligner que Reda Wardi a réellement changé de dimension depuis plusieurs saisons. Le pilier gauche du Stade rochelais a fait parler toute sa puissance et son efficacité au plaquage face au Leinster. Très discipliné malgré une grosse débauche d'énergie, il s'est constamment redistribué à une vitesse impressionnante pour aider ses coéquipiers en défense (11 plaquages à la pause, 15 au total !)Toujours aussi solide en mêlée fermée, Wardi montre de nouveau que La Rochelle et le XV de France ont un sacré pilier gauche à leur disposition.

Caelan Doris

Lui aussi est un habitué des grands matchs et des grandes prestations. À Marcel Deflandre, il était le patron de la troisième ligne du Leinster en l'absence de Josh Van der Flier sur le banc au coup d'envoi (mais auteur du dernier grattage de la rencontre). Toujours précieux dans sa capacité à porter le ballon, l'international irlandais a illustré l'immense performance des Leinstermen en défense.

Après 16 victoires de suite en Champions Cup, les Rochelais sont tombés ce dimanche après-midi à Deflandre face au Leinster.



Le résumé du match > https://t.co/Fyrb4lcKDs pic.twitter.com/InVsqPVfGY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 10, 2023

Flops

Jamison Gibson-Park

Le demi de mêlée irlandais n'a pas fait les bons choix dans cette partie au sommet. Il se trompe plusieurs fois dans son utilisation du jeu au pied, et commet un fâcheux en-avant qui offre une bonne munition à La Rochelle. C'était pourtant un match pour lui dans des conditions dantesques. Son vis-à-vis Tawera Kerr-Barlow a été plus en réussite. Cela n'a pas empêché son équipe de s'imposer pour la première fois devant La Rochelle et de mettre fin à la série impressionnante de 16 victoires consécutives des Rochelais en Champions Cup.

Levani Botia

On ne peut pas lui reprocher son énergie, c'est une certitude. Et à 34 ans, le Fidjien ne changera pas. En voilà une autre aussi. Le troisième ligne est toujours important dans sa puissance, sa faculté à casser les plaquages, mais il peut aussi coûter cher en allant un peu trop loin. Comme sur son essai refusé par M. Carley en première période, parfaite illustration d'un surplus d'énergie. Ou encore dans le second acte où il décide de partir tout seul alors qu'un peu plus de patience aurait sans doute permis aux Maritimes de passer la ligne.

Will Skelton

Quand Will Skelton est en forme, La Rochelle l'est aussi. Mais quand le géant australien n'a pas son impact habituel, le double champion d'Europe rencontre des difficultés. Face au Leinster, le numéro 5 n'a pas avancé comme à l'accoutumée. Très surveillé par la défense irlandaise, il n'a pas réussi à se sortir, faire jouer sa puissance et permettre au jeu de se poursuivre derrière lui. Il est aussi coupable d'une faute évitable qui donne trois points au Leinster.

Pierre Bourgarit

Le talonneur de La Rochelle a alterné le bon et le moins bon. Solide en mêlée comme ses partenaires en première ligne, jamais le dernier pour proposer une solution à son demi de mêlée Kerr-Barlow, il a aussi égaré de précieux ballons. S'il n'est pas le seul responsable des immenses difficultés de La Rochelle en touche, il n'y est pas non plus complètement étranger. En tant que capitaine de La Rochelle, c'est lui qui a choisi de s'acharner à aller en pénaltouche au lieu de faire confiance à la botte d'Hastoy et de Reus. Assurément la mauvaise décision au vu du scénario de la rencontre. En face, le Leinster ne s'est pas trompé.