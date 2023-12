Réduits à 14 après seulement dix minutes de jeu suite au carton rouge de Cocagi les Castrais ont résisté en vain sur la pelouse d'Édimbourg. Une lourde défaite (34-21) et deux essais coup sur coup avant la pause qui ont sans doute fait trop mal aux hommes de Jeremy Davidson qui se sont épuisés en défense. Et le petit regain d'énergie des Castrais en fin de rencontre ne changera malheureusement pas la donne.

Sous le soleil écossais, et vous avez bien lu, le Castres olympique a vécu une après-midi difficile dans l'antre d'Édimbourg. En infériorité numérique à la suite du carton rouge écopé par Cocagi pour un choc tête contre tête avec Currie (10e), les Tarnais, en difficulté en conquête, ont cédé logiquement face à la vitesse écossaise (34-21). Les partenaires de Van der Merwe, auteur d'un doublé, ont validé un succès bonifié.

Avec ce résultat, Édimbourg (5e) se relance dans le groupe 3. Il y a désormais quatre équipes avec cinq points (Black Lion, Castres, Clermont et Édimbourg). Les Tarnais restent sur le podium (3es).

Un bon départ puis la foudre

Avant le scénario catastrophe, la bande à Davidson a bien cru que ce déplacement allait leur sourire. Sur la première offensive écossaise, en bout d'aile, Bouzerand a profité d'une passe manquée de Gilchrist pour placer une contre-attaque de 80 mètres (0-7, 2e). C'était avant l'expulsion de Cocagi.

Incapables de se réorganiser sans leur centre fidjien, les partenaires de Babillot ont vécu un enfer dans le premier acte. Après une pénalité rapidement jouée par Schoeman, Van der Merwe a marqué sans opposition sur une passe sautée de Healy (10-7, 19e).

Castres a été vite réduit à 14 et malgré un regain de forme en seconde période, n'a pu rejoindre les locaux.#EDIvCAS #ChallengeCupRugby



Le film du match > https://t.co/34Tod5Vtjy pic.twitter.com/klvnFv3ur2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 16, 2023

En détresse en mêlée fermée face à la puissance de Schoeman, Azar a laissé ses partenaires en double infériorité numérique (32e). Le pilier droit a été pénalisé quatre fois dans ce secteur. Avec trois ballons égarés en touche sur les quarante premières minutes, les trois-quarts du CO n'ont pas eu l'occasion de se montrer.

En moins de six minutes à la suite de la mise au ban d'Azar, les Écossais ont profité de leur supériorité pour inscrire deux essais par l'intermédiaire de Price (36e), qui a échappé à trois adversaires avec une facilité déconcertante, et de Currie (38e), qui a faussé compagnie à Hulleu et Palis sur une prise d'intervalle. À la pause, il n'y avait déjà plus d'espoir pour la formation française (27-7)

Le CO a montré du caractère

Au terme d'une animation au centre du terrain, sur un lancement en touche, Van der Merwe a réalisé un travers, résisté au duo Hulleu - Bouzerand, pour s'offrir un doublé (34-7, 60e). C'était plutôt sévère à la vue de la physionomie du second acte, dominé de la tête et des épaules par les pensionnaires de Pierre-Fabre.

Malgré la malchance à l'image de Doubrère, retourné deux fois dans l'en-but écossais, les Castrais ont fini par forcer le verrou adverse. Soutenu par Maravat, Wayan De Benedittis a marqué en force pour rendre l'addition moins lourde et relancer le suspense (34-14, 67e).

Dans son style caractéristique, avec une prise à une main, Nakarawa a retourné Watson avant de poser le ballon sur la ligne (34-21, 71e). Au départ de cette action, Palis, excellent dans cette partie, a trouvé une pénaltouche de plus de 50 mètres pour rapprocher les siens. Malheureusement, en quête d'un dernier essai pour valider des bonus offensif et défensif, les partenaires de Cope n'ont plus eu la moindre opportunité.

Le dimanche 13 janvier prochain, Castres voudra réagir lors de la réception des Géorgiens du Black Lion. Dans le même, dans un choc du groupe 3, Édimbourg accueillera Gloucester.