Dépassés une majeure partie de la rencontre par Gloucester, Clermont a surtout perdu la bataille du jeu au pied et de la touche. Dans ces conditions, impossible de s’imposer à l’extérieur…

Clermont a retrouvé ses vieux démons à l’extérieur. Après une victoire à Montpellier et une sortie plus qu’encourageante à Toulouse, les Jaunards ont cette fois subi une défaite nette et sans bavure à Gloucester (28-17). Un revers cinglant qui intervient une semaine après une victoire logique sur Édimbourg, privant ainsi les Clermontois d’une temporaire première place de la poule 3. Mais au-delà de la défaite au Kingsholm Stadium, l’ASM a subi en touche, une anomalie depuis le début de la saison où les protégés de Christophe Urios rayonnent davantage. Yohan Beheregaray disputait son premier match de la saison en tant que titulaire et a notamment égaré deux lancers importants… à l’origine des deux premiers essais anglais. Le talonneur originaire du pays Basque a sans doute besoin de se régler davantage avec son alignement, contrastant avec l’insolente réussite de Gloucester.



Santiago Socino a marqué un doublé suite à un ballon porté et un pick and go gagnant. Le talonneur argentin a illustré à lui seul la mainmise de ses avants dans les airs et les Clermontois n’ont pas su dérégler cette machine déchaînée. Conséquence directe, sur chaque ballon porté anglais, les coéquipiers de Zach Mercer ont constamment trouvé de l’avancée, mettant à mal les avants jaune et bleu. Au total, et malgré les entrées d'Étienne Fourcade et de Rob Simmons, Clermont aura perdu pas moins de six lancers à Gloucester. Des munitions précieuses, dont plusieurs égarées dans les vingt-deux mètres anglais, voire à cinq mètres de l'en-but des Cherry and Whites, comme en fin de première période.

La touche clermontoise était particulièrement déréglée à Gloucester. PA Images / Icon Sport - PA Images / Icon Sport

Carreras et Varney en métronomes

Dominés en touche et en mêlée (trois pénalités concédées dans le dernier quart d'heure sur cette seule phase de jeu), les Jaunards ont également failli sous les coups de pied de Santiago Carreras. Meilleur trois-quarts de Gloucester ce vendredi, l’artificier argentin a su bombarder l’arrière-garde clermontoise avec un effet dévastateur. Les deux premières chandelles de Carrerras ont d’ailleurs mené à deux cafouillages de Bautista Delguy et Thomas Rozière. Le Puma s'est également régalé en trouvant de superbes pénaltouches dans le camp auvergnat. À l'inverse, dès l’entame de la deuxième période, Jules Plisson a par exemple envoyé une chandelle directement en touche, contrastant avec la précision de l’Argentin.

Carreras a également été bien aidé par son compère de la charnière Steve Varney, auteur de bons coups de pied d’occupation, notamment en fin de partie où chaque ballon touché par le demi de mêlée italien a été magnifié. La charnièrere Varney-Carreras a fait un mal fou à la défense clermontoise, faisant cavaler tour à tour Newsome, Delguy et consorts. À l'arrivée, l'ASM repart d'Angleterre avec un gros lot d'incertitudes avant de se déplacer à Pau la semaine prochaine. S'il manquait certains cadres (Fainga'a, Ojovan, Urdapilleta...) ce vendredi, les Jaunards devront considérablement hausser leur niveau. Dominée par l'avant-dernier de Premiership, Clermont sort de ses deux premiers rendez-vous de Challenge Cup avec un sentiment mitigé, finalement à l'image de son début de saison.