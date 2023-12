Il y a le Gloucester - Clermont de ce vendredi soir, qui ouvrira cette 2e journée de Challenge Cup et dont les compositions sont déjà officielles. Et il y a toutes les autres compositions des clubs français, que Midi Olympique propose de découvrir.

Gloucester – Clermont

Gloucester : Une première pour monter d’un cran

L’ASM affrontera une équipe démunie de confiance. Les Anglais se sont tout juste imposés contre les Géorgiens du Black Lion (15-10) avec une équipe largement remaniée puisque ni Zach Mercer, Louis Rees-Zammit ou Santiago Carreras n’étaient présents à Tbilissi. Toujours est-il que les Cherry and White ont sécurisé le strict minimum en Géorgie et chercheront à terrasser l’ASM, favorite de la poule avec Castres. Avant-derniers de Premiership, avec seulement deux victoires en huit rencontres, les coéquipiers de Matias Alemanno ont besoin de cette Challenge Cup pour se relancer mentalement et regagner de la confiance. Comme Édimbourg, Gloucester affrontera les Jaunards pour la première fois de leur histoire et devront hausser leur niveau pour satisfaire leurs supporters.

Le XV de départ officiel de Gloucester : 15. Rees-Zammit ; 14. May, 13. Harris, 12. Llewellyn, 11. Thorley ; 10. Carreras, 9. Varney ; 7. Ludlow, 8. Mercer, 6. Clement ; 5. Alemanno, 4. Clarke ; 3. Balmain, 2. Socino, 1. Elrington.

Remplaçants : 16. McGuigan, 17. Ford-Robinson, 18. Gotovtsev, 19. Jordan, 20. Donnell, 21. Chapman, 22. Atkinson, 23. Evans.

Le XV de départ officiel de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Fouyssac, 12. Darricarrère, 11. Rozière ; 10. Plisson, 9. Jauneau ; 7. Kremer, 8. Lee (cap.), 6.Sowakula ; 5. Lavanini, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Beheregaray, 1.Bibi Biziwu.

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Falgoux, 18. Kiteau, 19. Simmons, 20. Tixeront, 21. Bézy, 22. Belleau, 23. Moala.

Infirmerie : Clermont s’est envolé sereinement pour Gloucester. Aucun blessé majeur n’est à déclarer après la victoire d’Édimbourg. Julien Hériteau a pris un choc à la tête. Le trois-quarts centre est donc préservé, tout comme le talonneur Folau Fainga’a, mis au repos. Le centre Irae Simone (luxation à un genou), le demi de mêlée Enzo Sanga (entorse à une cheville) et l’ouvreur Benjamin Urdapilleta (biceps) sont tous indisponibles. Joris Jurand et Alivereti Raka (adducteur) ne seront également pas du voyage. Alexandre Fischer (rupture d’un ligament croisé à un genou) poursuit sa rééducation.

Oyonnax – Zebre Parme

Le XV de départ probable d’Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Treilles, 12. Millet (cap), 11. Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Hermet, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabregue 4. Johnson ; 3. Oz, 2. Durand, 1. Sutherland.

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Abraham, 18. Vaotoa, 19. Mafi, 20.Credoz 21. El Khattabi, 22. Bouraux, 23. Salles.

Infirmerie : après les retours à la compétition du pilier Thibault Berthaud et du deuxième ligne Ewan Johnson face aux Newport Dragons, c’est au tour de l’ailier Gavin Stark de retrouver les terrains trois mois après son dernier match disputé en Top 14 face à Toulouse. La confrontation avec les Transalpins s’inscrira dans la perspective de la reprise du Top 14 avec les apports de plusieurs titulaires habituels et une ossature de XV-type.

Zebre Parme : Trouver une nouvelle dynamique

Pour les Zebre de Parme, le premier acte européen, sur sa pelouse du stadio Lafranchini, s’est soldé par une lourde défaite face aux Cheetahs (15-33) servis part la botte de Ruan Pienaar (18 points). La présence dans les rangs parmesans de plusieurs internationaux (Nocera, Bigi, Sisi, Zambonin, Licata, Fusco, Gesi) n’a pas suffi face à l’équipe sud-africaine. En URC, Parme pointe au treizième rang avec une seule victoire face aux Skarks et un match nul face à Cardiff. Après trois revers consécutifs, les Zebre tenteront de trouver une nouvelle dynamique dans la perspective du double derby qui, en championnat, les opposera lors de la période des fêtes à leur rival italien de Trévise.

Édimbourg – Castres

Édimbourg : Retour de Darcy Graham et des internationaux

« Mauvaise » nouvelle pour le CO : Édimbourg devrait se présenter avec sa meilleure équipe possible. En effet, les Écossais pourront compter sur le retour de la plupart de leurs internationaux, tels que Grant Gilchrist, Dave Cherry ou Jamie Richie, pour cette rencontre capitale pour eux et qui doit impérativement se solder par un succès s’ils veulent avoir une chance de continuer leur aventure européenne.Les actuels cinquièmes du United Rugby Championship (URC) notent ainsi le retour de leur ailier Darcy Graham, un des tout meilleurs finisseurs de la dernière Coupe du monde avec 5 essais en quatre rencontres. En l’absence de l’arrière Blair Kinghorn, parti à Toulouse, la présence de Graham apportera un surplus d’expérience non négligeable aux trois-quarts écossais. Une des options, d’ailleurs, serait de faire évoluer Graham au poste de numéro 15. Emiliano Boffelli, lui, a repris l’entraînement mais est encore jugé trop « juste » pour postuler. WP Nel est en délicatesse avec ses adducteurs.

Le XV de départ probable de Castres : 15. Palis ; 14.Bouzerand, 13. Séguret, 12.Botitu, 11.Hulleu ; 10.Popelin, 9.Doubrère ; 7. Babillot (cap.), 8. Papali’i, 6.Cope ; 5.Vanverberghe, 4. Maravat ; 3. Chilachava, 2.Zarantonello, 1.Guérois.

Remplaçants : 16. Barlot, 17.Tichit, 18. Hounkpatin, 19. Nakarawa, 20.Delaporte, 21.Fernandez, 22. Le Brun, 23. Cocagi.

Infirmerie : le CO a perdu Romain Macurdy sur une luxation d’une épaule lors de la réception des Scarlets. Il sera opéré lundi et son indisponibilité pourrait se chiffrer à quatre mois. Au niveau des retours, les bonnes nouvelles arrivent du côté de Martin Laveau qui a repris l’entraînement « complet » après sa rupture d’un tendon d’Achille ; ainsi que de Filipo Nakosi (fracture d’un poignet), de retour pour les « sans contact ». Enfin, Jack Goodhue devrait fouler les pelouses du centre d’entraînement dès lundi.

Trévise – Perpignan

Trévise : Le Benetton ne galvaudera rien

Comme un devoir pour un rugby italien, qui cherche toujours à se construire, la franchise de Trévise participera à cette édition avec toutes ses forces vives. Dans l’espoir de rééditer l’expérience de l’année dernière en se hissant dans le dernier carré (battu par Toulon) mais aussi pour légitimer une formation qui se comporte assez bien sur l’échiquier du championnat. Vaincus une seule fois cette saison en URC, les Transalpins figurent à une séduisante sixième place. Alors qu’ils furent battus par les Ospreys lors de l’ouverture de la Challenge Cup, l’ambition est de renouer avec les points. Autour de Malakai Fekitoa, la star de l’équipe et des incontournables internationaux Cannone, Ruzza, Negri et consorts, l’Usap peut s’attendre à une réception musclée.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Goutard ; 14.Duguivalu, 13.Taumoepeau, 12.Acebes, 11. Dupichot ; 10. Barraque, 9. Rodor ; 7. Brazo, 8. Va.Moro, 6.Bachelier ; 5. Tanguy, 4. Moreaux ; 3. Joly, 2. Montgaillard, 1.Lotrian.

Remplaçants : 16. Jincharadze, 17. Chiocci, 18. Fakatika, 19.Sobela, 20.Ecochard, 21. Perez, 22. Poulet, 23. Sawailau.

Infirmerie : le match face aux Lions de Johannesburg aura laissé des traces. L’ailier Lucas Dubois (béquille) et le troisième ligne Jacobus Van Tonder (genou) furent blessés durant la rencontre et feront les examens nécessaires. Ils ne seront pas du déplacement en Italie, tout comme le talonneur Lucas Velarte (commotion), le demi de mêlée Sadek Deghmache (main) et le centre Apisai Naqalevu (main).Mathieu Acebes a fini de soigner son avant-bras.

Pau – Dragons

Le XV de départ probable de Pau : 15. Despérès ; 14. Tuimaba, 13. Decron, 12. Vatubua, 11. Carol ; 10.Debaes, 9. Robson ; 7. Puech (cap.), 8. Hamonou, 6. Tlili ; 5. Liufau, 4.Auradou ; 3. Corato, 2. Ruffenach, 1. Gigena.

Remplaçants : 16. Rey, 17. Tailhades, 18. Tokolahi, 19. Capelli, 20. Bouhier, 21. Souverbie, 22. Gailleton, 23. Attissogbe.

Infirmerie : titulaire pour la première fois de sa jeune carrière en pro le week-end dernier, Arfeuil souffre d’une entorse à un genou. Il n’est pas le seul à être revenu d’Afrique du Sud avec un pépin physique puisque Ezeala se plaint d’une contusion à une jambe et que Ducat a subi une commotion. Mauvaise nouvelle (encore) en troisième ligne puisque Zegueur s’est fait opérer d’un tendon à un doigt. Il rejoint à l’infirmerie Hewat (entorse cervicale), Tagitagivalu (lésion à un ischio-jambier) et L.Whitelock (coude). Cummins (épaule), Manu (lésion à un ischio-jambier), Mondinat (ménisque) mais aussi Roudil (genou), Laporte (tendon d’Achille) et Calles (tendon d’Achille) sont toujours forfaits. Capelli et Tokolahi sont de nouveau aptes.

Newport Dragons : Bertranou de retour

Les Dragons vont se déplacer dans le Béarn avec quelques nouvelles intentions. Comme le dit l’entraîneur des trois-quarts gallois Matt O’Brien : « Nous allons aller à Pau avec un état d’esprit positif. Plusieurs joueurs vont avoir une chance d’impressionner avant les fêtes donc c’est un gros match. » Vainqueurs d’Oyonnax au pays de Galles la semaine dernière, les Dragons vont récupérer ce week-end leur demi de mêlée international argentin Gonzalo Bertranou. Titulaire face à la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde, ce dernier va essayer d’apporter de la justesse à une équipe qui a perdu le centre Sio Tomkinson sur blessure contre Oyonnax. Les internationaux Rio Dyer ou encore Aaron Wainwright postulent.

Montpellier – Ospreys

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Bridge, 13. Vincent, 12.Serfontein, 11. Lam ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Doumenc, 8.Simmonds, 6. Camara ; 5. Duguid, 4. Tauleigne ; 3. Williams, 2.Karkadze, 1. Fichten.

Remplaçants : 16. Paenga-Amosa, 17. Ficthen ou Forletta, 18.Lamositele ou Tu’inukuafe, 19. Willemse, 20. Dakuwaqa, 21.Reinach, 22. Foursans, 23. Lucas.

Infirmerie : on ne change pas (ou peu) une équipe qui gagne. La grande majorité du groupe qui a gagné avec le bonus à Newcastle devrait être reconduite. Le pilier anglais Harry Williams devrait enchaîner, ainsi que l’ailier Ben Lam, auteur d’un bel essai dans le Nord de l’Angleterre. Possible retour également du troisième ligne aile Yacouba Camara.

Ospreys : Lake, l’heureux quadruplé

Patrice Collazo, le nouveau manager du MHR, l’a déjà annoncé en début de semaine : « Ce sera compliqué dimanche contre les Ospreys qui ont fait un très gros match contre Trévise. » Vainqueurs sur le score fleuve de 43 à 34, les Gallois ont livré un match titanesque contre les Transalpins qui comptent dans leur effectif la moitié de la Squadra azzura avec les frères Cannone, le capitaine Lamaro, le troisième ligne Negri, Jacob Umaga en 10 et Malakai Fekitoa au centre. Il faut dire que les Ospreys sont également équipés et comptent eux aussi la moitié du XV du Poireau dans leur effectif. Citons pêle-mêle Jac Morgan, Adam Beard, George North, Owen Williams, Dewi Lake, Gareth Thomas ou Nicky Smith. À ce titre, Dewi Lake a vécu un drôle de match la semaine dernière puisqu’il a inscrit un quadruplé, fait assez rare pour tout joueur de rugby et surtout un talonneur.