La deuxième journée de Champions Cup démarre ce vendredi soir avec les matchs de Toulon et Bayonne respectivement à Northampton et face à Glasgow. Mais grâce au Midi Olympique, découvrez toutes les compositions probables des clubs français de ce week-end.

Northampton – Toulon

Northampton : Les Saints feront sans Ludlam

Leader du groupe 3 grâce à son succès à Glasgow (19-28), vendredi dernier, Northampton, dernier demi-finaliste de la Premiership, réalise un début de saison consistant (5e, 25 points, à deux unités du leader Sale). À l’instar des autres écuries anglaises, cette formation est en reconstruction à lla suite notamment des départs de Biggar et Ribbans. Elle s’appuie sur des anciens internationaux U20 (Sleightholme, Hendy, Litchfield). Elle compte également en son sein des Mondialistes à l’instar de Mitchell, Mayanavanua, et la légende Courtney Lawes. Le deuxième Chunya Munga (commotion cérébrale) sera aussi à la disposition de Phil Dowson. En revanche, le capitaine des Saints Lewis Ludlam est très incertain. Le futur Toulonnais souffre d’une entorse à une cheville et les délais devraient être trop justes. Le deuxième ligne Alex Coles (jambe), le centre Burger Odendaal (cuisse) et l’ailier James Ramm (genou) manqueront quant à eux la 2e journée de la Champions Cup.

Le XV de départ officiel de Northampton : 15. Furbank ; 14. Seabrook, 13. Freeman, 12. Litchfield, 11. Hendy ; 10. Smith, 9. Mitchell ; 7. Pearson, 8. Graham, 6. Lawes ; 5. Moon, 4. Mayanavanua ; 3. Davison, 2. Langdon, 1. Waller.

Under the lights \ud83d\udcab



Here are your Saints for a huge night of Investec @ChampionsCup rugby.



\ud83c\udf9f\ufe0f https://t.co/f4YWXicoqd pic.twitter.com/2k1QWdJtpF — Northampton Saints \ud83d\ude07 (@SaintsRugby) December 14, 2023

Remplaçants : 16. Matavesi, 17. Haffar, 18. Hill, 19. Lockett, 20. Augustus, 21. James, 22. Savala, 23. Sleightholme.

Le XV de départ officiel de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Fainga’anuku, 13. Tuicuvu, 12. Sinzelle, 11. Villière ; 10. Hervé, 9. White ; 7. Ollivon (cap.), 8. S. Tolofua, 6. Abadie ; 5. Ribbans, 4. Halagahu ; 3. Brookes, 2. Singleton, 1. Priso.

\u2694 ?? ????? \u2694



? Jaminet enchaîne à l'arrière

\ud83d\udd25 Ribbans contre son ancien club

\ud83d\udca5 La première de Fainga'anuku@spvie vous présente les 2️⃣3️⃣ \ud83d\udd34&\u26ab pour cette deuxième journée de @ChampionsCup face aux @SaintsRugby !#ParceQueToulon #NORRCT pic.twitter.com/xg6EAL0vYL — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) December 14, 2023

Remplaçants : 16. C.Tolofua, 17. Gros, 18. Setiano, 19.Warion, 20. Le Corvec, 21. Danglot, 22. Smaïli, 23. Wainiqolo.

Infirmerie : opéré de l’épaule droite dans les prochains jours, Serin est sur le flanc pour quatre mois. Alainu’uese et Isa resteront aussi dans le Var pour soigner des alertes physiques. Gigashvili a été mis au repos. Étrillard (talon d’Achille), Baubigny (fracture à une main, attendu pour la fin de l’année) et Paia’aua (déchirure à un mollet, attendu pour la fin de l’année) sont forfaits. Biggar (dos) et Swan Rebbadj (ligaments croisés) postuleront pour le retour du Top 14. Au rayon des bonnes nouvelles, Sinzelle (retour de suspension), Selevasio Tolofua (commotion et douleurs aux cervicales) et Gros (gêne physique) sont à la disposition du staff varois.

Gabin Villière sera titulaire avec Toulon à Northampton. Icon Sport

Bayonne – Glasgow

Le XV de départ officiel de Bayonne : 15. Spring ; 14. Callandret, 13. Tiberghien, 12. Martocq, 11.Megdoud ; 10. Lopez, 9. Aprasidze ; 7. Héguy, 8. Bruni, 6. Bourdeau ; 5. Leindekar, 4. Marchois (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Perchaud, 18. Tatafu, 19. Ceyte, 20.Iturria, 21. Machenaud, 22. Dolhagaray, 23. Hodge.

Infirmerie : Peyo Muscarditz (côte cassée face au Munster), Sireli Maqala (légère entorse à la cheville) et Pieter Scholtz (déchirure au mollet) sont absents. Guillaume Rouet (coup sur la crête iliaque) est ménagé. Quentin Béthune (luxation du coude) est toujours indisponible. Gaëtan Germain, en phase de réathlétisation, pourra reprendre à la fin du mois. Reece Hodge apparaît dans le groupe pour la première fois.

Glasgow : des Warriors revanchards

Les derniers finalistes de la Challenge Cup, battus par Toulon, ont d’autres ambitions cette année. Sous la houlette de l’entraîneur sud-africain, Franco Smith, ils ont, la saison dernière, franchi un palier et ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Les Écossais ont bien l’intention de briller en Champions Cup, ne serait-ce que pour confirmer leur beau parcours en United Rugby Championship, où ils avaient atteint les quarts de finale, battus par le Munster alors qu’en poule, ils avaient créé la sensation en s’imposant en Irlande. Mais cette édition a mal débuté pour eux. Ils ont été battus, 19-28, la semaine dernière, sur leur pelouse, face à Northampton, des Anglais aux dents longues. Comme ils s’étaient inclinés il y a quinze jours, en championnat, face au Munster, 40 à 29. Alors, cette équipe, pourtant deuxième de l’URC derrière le Leinster, marque-t-elle le pas ? Son entraîneur le reconnaît, cela fait trois fois qu’elle passe à travers ses premières mi-temps, avant de revenir, en luttant jusqu’au bout. Forts de quatorze internationaux écossais dont Richie Gray, joueur clé, George Horne et Huw Jones, ainsi que de quatre internationaux argentins, tous présents lors de la dernière Coupe du monde, les Warriors affirment vouloir infléchir leurs derniers résultats à Bayonne. Ils seront quasiment au complet pour défier les Basques.

Le XV de départ officiel de Glasgow : 15. McKay ; 14. Rowe, 13. Jones, 12. Tuipulotu, 11. Smith ; 10. Thompson, 9. Horne ; 7. Gordon, 8. Miller, 6. Brown ; 5. Samuel, 4. Peterson ; 3. Fagerson, 2. Turner, 1. Bhatti.

Remplaçants : 16. Fraser, 17. McBeth, 18. Kebble, 19. R. Gray, 20. Williamson, 21. Venter, 22. Afshar, 23. Jordan.

Stormers – La Rochelle

Stormers : Avec l’équipe type

En ouverture de l’Investec Champions Cup, JohnDobson avait décidé de se passer des services de treize titulaires habituels pour aller défier Leicester. Avec l’espoir de ramener un bonus, au moins, de Welford Road. Le manager a longtemps espéré voir son vœu exaucé mais ses troupes ont craqué sur la fin, s’inclinant 37 à 26, au terme d’une partie qui aura vu le prometteur ouvreur Jurie Matthee, le deuxième ligne Connor Evans et le numéro 8 Keke Morabe s’illustrer.Pour la venue du Stade rochelais, les Stormers vont, comme prévu, ressortir l’artillerie lourde : tous les internationaux valides vont être alignés, samedi, dont les champions du monde Damian Willemse et Mannie Libbok, qui n’ont disputé qu’une seule rencontre depuis leur sacre à Saint-Denis le 28 octobre. L’objectif des troupes du Cap est connu : faire au moins aussi bien que la saison dernière qui les avait vu atteindre le stade des quarts de finale, leur parcours s’étant arrêté à Exeter, vaincu en suivant par La Rochelle.

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Bollengier, 13. Danty, 12. Seuteni, 11.Leyds ; 10. Reus ou Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Cancoriet, 8.Tanga, 6.Boudehent ; 5. Skelton ou Dillane, 4. Lavault ; 3. Colombe, 2.Bourgarit (cap.), 1.Sclavi.

Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Wardi, 18. Dillane ou Skelton, 19.Botia, 20. Iribaren, 21. Favre, 22. Hastoy ou Reus, 23. Atonio.

Infirmerie : victime d’une fracture à une main face à Perpignan début décembre, le centre ou ailier anglais Jack Nowell, qui a participé à huit des neuf matchs de Top 14 cette saison, sera absent quelques semaines, au moins « jusqu’à la fin de l’année », dixit Ronan O’Gara. Il va passer « trois, quatre ou cinq semaines avec un gant ». Le talonneur Quentin Lespiaucq-Brettes devrait retrouver le groupe prochainement mais il n’est pas du déplacement en Afrique du Sud. Le centre-ailier sud-africain Raymond Rhule est encore indisponible.

Bordeaux-Bègles – Bristol

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Moefana, 12. Tapuai, 11. Bielle-Biarrey ; 10Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Diaby, 8.Samu, 6.Bochaton ; 5. Jolmès, 4. Petti ; 3.Sadie, 2. Lamothe, 1. Poirot.

Remplaçants : 16. Latterrade ou Maynadier, 17. Boniface, 18. Falatea, 19. Douglas, 20. Gazzotti, 21. Miquel ou Tatafu, 22. Nanette, 23.Uberti ou Depoortere.

Infirmerie : mauvaise nouvelle pour le demi de mêlée Paul Abadie qui a dû couper son entraînement mardi matin. Il souffre d’une grosse entorse de la cheville gauche et devrait être absent pendant quelques semaines. Le pilier droit BenTameifuna est lui aussi indisponible pour ce match en raison d’une douleur à un mollet. Enfin, le staff a dû composer cette semaine avec l’incertitude autour de la présence de Romain Latterrade. Lekso Kaulashvili (main), Connor Sa (tendon d’Achille), Cyril Cazeaux (mollet), Jandre Marais (genou), Adam Coleman (cheville et genou) et Yann Lesgourgues (genou) sont à l’infirmerie.

Bristol : Ravouvou est libre de jouer

L’ailier fidjien Kalaveti Ravouvou peut postuler à ce déplacement en Gironde. Convoqué devant la commission de discipline mardi dernier après un plaquage dangereux sur le Lyonnais Alexandre Tchaptchet lors de la première journée de l’Investec Champions Cup, la commission de discipline a jugé que ce mauvais geste ne méritait pas plus que le carton jaune reçu par le joueur sur cette action. Ravouvou qui a reconnu avoir commis un acte de jeu déloyal est donc libre de jouer immédiatement. Le manager des Bears, Pat Lam, peut donc s’appuyer sur un effectif quasiment au complet pour ce deuxième match de la compétition après avoir récupéré Steven Luatua, Magnus Bradbury et Fitz Harding qui a finalement pu tenir sa place face au Lou. Une seule absence de marquer, celle du pilier international Ellis Genge qui s’est blessé à l’entraînement avant la réception de Lyon et qui sera indisponible pendant tout le mois de décembre.

Lyon – Bulls

Le XV de départ probable de Lyon : 15.Abrahams; 14.Dumortier, 13.Parisien, 12.Godwin, 11.Ioane; 10.Smith ou Jackson, 9.Page-Relo; 7.Pacheco, 8.Taufua (cap.), 6.Okuya; 5.R.Taofifenua, 4.Geraci; 3.Fotuaika; 2.Coltman, 1.S.Taofifenua.

Remplaçants : 16.Charcosset, 17.Rey, 18.Kaabeche, 19.Lambey ou Kpoku, 20. Botha, 21.Couilloud, 22.Jackson ou Smith, 23.Tchaptchet.

Infirmerie : Victime d’une déchirure à un ischio-jambier, le centre néo-zélandais Josiah Maraku devrait rester éloigné des terrains environ trois semaines. En revanche, le deuxième ligne Joel Kpoku (ischio-jambier) et le centre Kyle Godwin (luxation du pouce), un temps incertains, devraient finalement tenir leur place, tout comme le numéro 8 JordanTaufua (cervicales) qui effectuera son retour à la compétition. Le pilier Vivien Devisme a quant à lui repris un entraînement adapté cette semaine, alors que les retours de Bamba, Saghinadze et Gouzou sont attendus pour la reprise du Top 14, le vendredi 22 décembre à Bordeaux.

Bulls : Marcell Coetzee de retour comme titulaire pour viser la passe de quatre

C’est forts d’une jolie série de trois victoires que les Sud-Africains se présenteront sur la pelouse du Matmut Gerland, bien décidés à faire oublier leur large défaite de la saison passée (31-7). Un déplacement pour lequel les Sud-Africains se déplaceront avec la plupart de leurs forces vives, dans la continuité du succès obtenu sur les Saracens à domicile la semaine dernière. Le principal changement résidera dans la titularisation en troisième ligne du capitaine Marcell Coetzee, revenu de suspension la semaine dernière et qui avait abordé la confrontation face aux Saracens dans un rôle de remplaçant de luxe. Le demi de mêlée Zac Burger devrait également, à en croire les médias sud-africains, être titularisé à la place d’Ambrose Papier. À noter un fond de terrain qui pourrait être composé de trois champions du monde en titre (Willie Le Roux, Kurt-Lee Arendsee et Canan Moodie), susceptible causer bien des soucis aux supporters lyonnais.

Ulster – Racing 92

Ulster : Les Ulstermen, au complet, montent au front

Longtemps blessés, les piliers Marty Moore et Tom O’Toole ont fait leurs retours dans l’effectif nord-irlandais la semaine dernière, face à Bath (37-14). Ils seront à n’en pas douter reconduits, à droite, par l’entraîneur Dan McFarland et contribueront à densifier un peu plus un paquet d’avants sujet aux critiques, ces derniers temps. Dès lors, il semble que la province de Belfast présente face au Racing 92 son pus beau visage et les contours d’une équipe type, au sein de laquelle toutes les vedettes devraient être opérationnelles. En première ligne, le Springbok et ancien Bordelo-Bégalais Steven Kitshoff connaîtra une deuxième titularisation consécutive avec son nouvel employeur. Derrière lui, l’hyperactif Iain Henderson va nécessairement remuer de la viande francilienne, dans les rucks et sur les mauls pénétrants. En troisième ligne, l’ancien perce-muraille d’Exeter Dave Ewers est attendu sur le flanc droit quand l’Ulster présentera au fond du terrain un trio fracassant et composé de Jacob Stockdale et Robert Baloucoune sur les ailes, Michaël Lowry héritant vraisemblablement du rôle de dernier rempart. Ainsi, les Racingmen sont prévenus : c’est une équipe revancharde et complète en toutes ses lignes que les Ciel et Blanc s’apprêtent à croiser à Ravenhill, samedi soir.

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Arundell, 13. Fickou (cap.), 12.Chavancy, 11. Imhoff ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Woki, 8.Lauret, 6. Kolisi ; 5.Rowlands, 4. Chouzenoux ; 3. Nyakane, 2. Tarrit, 1.Kolingar.

Remplaçants : 16. Ben Arous, 17. Gogichashvili, 18. Laclayat ou Gomes Sa, 19. Sanconnie, 20. Diallo, 21. Hall ou Le Bail, 22. Tedder, 23.Klemenczak.

Infirmerie : la composition d’équipe alignée par Stuart Lancaster devrait beaucoup ressembler à celle de la semaine dernière, face aux Harlequins. Max Spring pourrait néanmoins revenir à l’arrière et Henry Chavancy au milieu du terrain. Un doute subsiste encore quant à la participation de Camille Chat, légèrement blessé à l’épaule.

Harlequins – Toulouse

Harlequins : Tous les patrons seront là !

On ne change pas une équipe qui gagne. Et le staff des Harlequins n’avait aucune raison de remodeler son quinze de départ au moment de préparer cette rencontre face au Stade toulousain. De ce fait, les Haut-Garonnais vont affronter la meilleure équipe possible en face. Le premier nom qui ressort est Marcus Smith. Le jeune ouvreur devrait bien évidemment être associé à Danny Care. Ses deux hommes sont en pleine forme - comme l’a démontré leur performance la semaine passée - et devraient mener la barque anglaise ce dimanche après-midi. À Nanterre, les Quins n’ont perdu aucun soldat, ce qui leur permettra d’aligner la même équipe, ou presque, que celle qui a mis au sol le Racing 92. Au centre, le duo Estherhuizen-Joseph devrait être reconduit, tout comme l’attelage Launchbury-Lamb en deuxième ligne, qui ne recule devant aucune phase de combat. Bref, c’est la grosse armada qui va rentrer sur la pelouse pour cette deuxième journée de l’Investec Champions Cup, et on ne va pas se plaindre.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14. Lebel, 13. Barassi, 12. Ahki, 11.A. Retière ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Flament ou Cros ; 5. Meafou, 4. Arnold ; 3. Ainu’u ou Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Cramont ou Marchand, 17. Neti, 18. Laulala, 19.Fa’asalele, 20. Flament ou Cros, 21. Costes, 22. Germain, 23.Chocobares.

Infirmerie : tous trois touchés lors de la rencontre contre Cardiff, Thibaud Flament, Arthur Retière et Matthis Lebel étaient ménagés en début de semaine. Ils devraient néanmoins tenir leur place ce dimanche. De son côté, Julien Marchand a complètement repris avec le groupe et pourrait faire son grand retour à la compétition lors de ce match. Juan Cruz Mallia (main et cuisse) et Paul Graou (cheville) sont eux indisponibles. Ce dernier souffre d’une entorse de la cheville contractée sur la pelouse du Stade français.

Stade français - Leicester

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Laloi, 13. Marchant, 12.Ward, 11.Etien ; 10. Segonds, 9. Zabalza ; 7.Hirrigoyen, 8. Macalou, 6.Briatte ; 5.Pesenti, 4. Gabrillagues (cap) ; 3. P. Alo-Emile, 2. Ivaldi, 1. Castets.

Remplaçants : 16.Peyresblanques, 17.M. Alo-Emile, 18.Gomez Kodela, 19.Azagoh, 20.Van der Mescht ou Halaifonua, 21.Chapuis, 22.Gimbert, 23.Hamdaoui.

Infirmerie : Julien Ory s’est blessé dimanche dernier sur la pelouse de Sale. Il souffre des adducteurs et devrait être absent encore plusieurs semaines.Laurent Panis, Giorgi Melikidze, Sefa Naivalu, Zach Henry sont toujours indisponibles.En revanche, le staff a fait le choix de ne pas faire appel à Brad Weber, ni à Rory Kockott afin de les préserver pour le Top 14.À noter que le troisième ligne international Sekou Macalou est de retour. Blessé aux ischios lors du derby contre le Racing 92 le 18 novembre dernier, il n’avait pas rejoué avec le club de la capitale pour pouvoir se soigner et profiter d’une semaine de vacances obligatoire après sa participation à la Coupe du monde.

Leicester : Le leader de la poule 4 à Jean-Bouin sans Henderson !

Certes, les Tigres de Leicester ont bien débuté leur parcours en Champions Cup. Dimanche dernier, ils ont battu la franchise sud-africaine des Stormers. Un succès (35-26), ponctué du point de bonus offensif, notamment grâce à vingt points inscrits par le champion du monde springbok Handre Pollard, ancien joueur de Montpellier.Seulement voilà, le club anglais a perdu dans la bataille la poutre de sa mêlée.Le deuxième ligne Cameron Henderson s’est gravement blessé à un genou. L’international écossais va devoir subir une intervention chirurgicale. Sa saison est d’ores et déjà terminée.Un coup dur pour le manager Dan McKellar qui avait fait d’Henderson un titulaire indiscutable lors de toutes les rencontres depuis le début de saison. Il pourra toutefois compter sur son puissant troisième ligne sud-africain Jasper Wiese que le Stade français a, il y a quelques semaines, courtisé avant que la porte ne se referme.Un gros défi attend donc le club de la capitale face au leader de la poule 4.