Deux jours après sa magnifique victoire face à Cardiff (52-7), le Stade toulousain a repris le chemin de l'entraînement ce mardi. Matthis Lebel et Thibaud Flament étaient ménagés, alors que Dorian Aldegheri doit passer des examens au niveau des cervicales.

Chaque match de rugby laisse des traces, c'est ainsi. Ce samedi, Toulouse a magnifiquement entamé sa campagne européenne avec une large victoire face aux Blues de Cardiff (52-7). Touchés face aux Gallois, l'ailier Matthis Lebel et le deuxième ligne Thibaud Flament ne se sont pas entraînés avec leurs coéquipiers ce mardi. Le premier souffre d'une légère entaille à la jambe gauche alors que le second a reçu un coup sur un pied. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, rien de très inquiétant. Le staff haut-garonnais n'a simplement pas voulu prendre de risque avec deux de ses cadres. Ils postulent pour défier les Harlequins ce dimanche à 16h15. Lui aussi n'était pas sur le pré, Arthur Retiere était également préservé. Là aussi, pas de blessure importante à l'horizon.

Cros attend le feu vert, qu'a désormais Marchand

Absent face à Cardiff après une commotion cérébrale subie face au Stade français il y a plus d'une semaine, François Cros a repris une activité quasiment totale. L'international français s'est entraîné à part ce mardi, en se contentant d'une bonne séance de "cardio". Le flanker attend simplement le feu vert des médecins, qui devrait arriver ce mercredi, pour retrouver le groupe rouge et noir à 100%.

Cros a donc observé de loin... Julien Marchand. Revenu avec l'effectif la semaine dernière, le talonneur voit (enfin) le bout du tunnel. Touché le 8 septembre dernier à une cuisse lors du match d'ouverture de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, l'international français (32 sélections) pourrait faire son grand retour à la compétition face aux "Quins". Il postule en tout cas.

Aldegheri dans l'attente

Même son de cloche, ou presque, pour Jack Willis. L'Anglais s'est entraîné normalement, cinq jours avant le déplacement en Angleterre, et fait partie des joueurs susceptibles d'enfiler la tunique des champions de France dimanche.

Initialement prévu titulaire face à Cardiff, Dorian Aldegheri a finalement dû déclarer forfait pour la rencontre face aux Gallois, à cause d'une douleur aux cervicales ressentie à l'échauffement. Le pilier droit n'était pas sur la pelouse ce mardi et doit passer un IRM pour en savoir plus sur sa blessure. En clair, le staff rouge et noir et Aldegheri sont dans l'attente pour déterminer une possible durée d'indisponibilité.

Graou forfait, Mallia aussi

Tous les joueurs blessés pendant le Mondial ne sont pas aptes. Opéré d'une fracture de la main il y a quelques semaines, et également blessé à une cuisse, Juan Cruz Mallia est encore à l'infirmerie. Le polyvalent argentin se rapproche d'un retour, mais est encore trop juste. Mallia sera absent contre les Harlequins, tout comme Paul Graou. Le demi de mêlée souffre d'une entorse de la cheville et est forfait pour la deuxième journée de l'Investec Champions Cup.

Quant à la situation d'Ange Capuozzo, l'espoir de le voir à l'œuvre ce dimanche existe encore mais l'international italien doit encore passer une série d'examens pour reprendre une activité "normale".