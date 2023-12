Ce dimanche, Montpellier a gagné sur le terrain de Newcastle sur le score de 24-19. C'est la première victoire de Patrice Collazo sur le banc du MHR, et la première pour le club depuis trois mois et demi. Les Héraultais débutent bien leur aventure en Challenge Cup avec un succès bonifié.

Seule la victoire est belle. Dans ce duel qui opposait la lanterne rouge du Top 14 à celle de Premiership, malheur était à celui qui allait s'incliner. À Kingston Park, les Cistes, vainqueurs à deux reprises de la Challenge Cup en 2016 et 2021, avaient donc à cœur de briller pour oublier les déboires de ces dernières semaines au pays.

Pour cela, rien de mieux qu'un déplacement dans le nord de l'Angleterre pour retrouver le sourire. Et après dix premières minutes bien menées par les Falcons, le MHR profite des petites erreurs de Newcastle pour prendre le score à son compte. Alexandre Bécognée, tout en puissance, inscrit le premier essai de la partie pour les Héraultais, transformé sans problème par Louis Carbonel (0-7, 15').

Dès lors, les Montpelliérains semblent avoir pris le match par le bon bout. Et Louis Carbonel, très inspiré sur cette passe à hauteur, envoie Ben Lam inscrire un deuxième essai quelques minutes plus tard (0-12, 26'). Le MHR, parfois bousculé mais très compact en défense, résiste aux assauts anglais, qui multiplient les fautes de main. Tout va donc dans le sens des hommes de Patrice Collazo au moment de rentrer aux vestiaires.

Deux minutes après le début du second acte, c'est Anthony Bouthier qui viendra ajouter sa pierre à l'édifice, encore une fois idéalement servi par Louis Carbonel (0-17, 42'). Rien ne semble aller dans le sens des Falcons, qui se dirigent tout droit vers une nouvelle défaite cette saison.

Newcastle se révolte, Montpellier subit

Et puis, plus rien. Trois essais à zéro, une domination dans quasiment tous les secteurs... quand une équipe est en manque de confiance, tenir un résultat paraît bien plus difficile qu'à l'accoutumée. Montpellier ne joue plus et rend systématiquement le ballon aux Falcons, qui se libèrent enfin dans cette partie. Le troisième ligne anglais Callum Chick résiste aux retours de George Bridge et d'Anthony Bouthier pour inscrire le premier essai des Anglais en coin (5-17, 51').