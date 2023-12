Alors que Baptiste Serin est sorti blessé lors du match de la première journée de Champions Cup face à Exeter, Ben White n'a pas pu le remplacer à cause d'un point de règlement précis dans le règlement de l'EPCR. Ainsi, c'est Enzo Hervé qui a dû terminer le match au poste de demi de mêlée.

Ce samedi, alors que Toulon bataillait pour garder son avance au score face à Exeter, les images de Baptiste Serin sortant doucement du terrain à la 55e minute, l'avant-bras immobilisé, avaient de quoi créer de grandes inquiétudes. Non seulement parce que la blessure du demi de mêlée international semblait grave mais en plus parce qu'elle créait un problème sportif immédiat en défaveur des Rouge et Noir. Pourquoi ? Parce que Serin venait de remplacer Ben White deux minutes avant et que selon un point de règlement clair de l'EPCR, l'international Écossais ne pouvait plus reprendre place sur le terrain malgré la blessure du Français. Dans ce règlement, qui est similaire à celui des matchs internationaux dicté par World Rugby, il est indiqué que "les joueurs remplacés pour des raisons tactiques ne peuvent revenir en jeu que pour remplacer :

Un joueur de première ligne blessé. Un joueur présentant une blessure qui saigne. Un joueur ayant une blessure à la tête. Un joueur qui a été blessé à la suite d’un jeu déloyal (vérifié par les officiels de match). Le joueur désigné stipulé à la règle 3.19 ou 3.20."

Le demi de mêlée du RC Toulon et de l'équipe de France est sorti quelques minutes après son entrée en jeu face à Exeter. Touché à l'avant-bras, Baptiste Serin pourrait manquer de longues semaines de compétition.



L'article : https://t.co/2lrEHHo0qD pic.twitter.com/OvLFz5oZiU — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 9, 2023

Étant donné que les règles 3.19 et 3.20 concernent les joueurs de première ligne expulsés, il est clair que Ben White ne pouvait plus remplacer Serin. Ainsi, c'est Maëlan Rabut qui est entré sur le terrain à la 55e minute et c'est l'habituel ouvreur Enzo Hervé qui a été décalé au poste de demi de mêlée. Une obligation pas si anecdotique dans un match aussi disputé puisque Toulon, qui menait 18 à 5 au moment de la sortie de Serin, a fini par s'incliner (18-19). Il est à préciser que cette règle est similaire pour l'immense majorité des matchs et championnats internationaux. Seul le Top 14 utilise un règlement différent.