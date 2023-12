À Mayol, Toulon est tombé dans le piège tendu par Exeter (18-19). Jacques Vermeulen a été le héros anglais, Beka Gigashvili a été le meilleur varois. À contrario, Waisea Nayacalevu n'a pas su créer une brèche dans la défense anglaise.

Les Tops

Jacques Vermeulen

Son essai en fin de partie a conclu le cauchemar varois. Il a délivré les siens en fin de partie sur un essai en force. Au-delà de cet essai, le troisième ligne sud-africain a été en vue dans le combat. Il est le symbole de l’abnégation anglaise.



Beka Gigashvili

C’est simple : le Géorgien ne déçoit jamais. En verve en mêlée dans son duel face à l'international australien Sio, constamment dans l’avancée ballon main, l’ex-pilier de Chambéry et de Grenoble a terminé un maul porté d'école. Il s’affirme de plus en plus comme une référence à son poste, et il n’est pas surprenant que Toulon l’ait prolongé jusqu’en 2027.



Mathieu Smaïli

Face à des Anglais adeptes de la rush défense, les mains et la vision du jeu de « La Smile » ont fait des merveilles en première. Il est décisif sur l’essai de Ben White, en réalisant une longue sautée vers Dréan. Il avait déjà été à l’initiative sur l’essai refusé à Villière, en début de partie. En l’absence de Duncan Paia’aua, victime d’une déchirure à un mollet, le natif de Hyères est en train de saisir sa chance. Mais, à l’image du collectif, il a été plus en difficulté en deuxième période après la blessure de Baptiste Serin et son repositionnement à l'ouverture. Dommage !

Les Flops

Brian Alainu’uese

Le deuxième ligne a encore été au four et au moulin dans cette partie. Malheureusement, dans un match à haute intensité, son carton jaune a laissé ses partenaires en infériorité numérique. Il ne s’est pas assez baissé sur un plaquage appuyé contre Hammersley. Un geste qui aurait même pu lui valoir une expulsion.



Waisea Nayacalevu

On attend mieux du virtuose fidjien sur ce type de match. Pour la première fois depuis son retour de la coupe du Monde, il a semblé marquer le pas physiquement. Il n’a pas su mettre de l'avancée, et ne s'est pas assez proposé. Un match à oublier pour l’ancien élément du Stade Français Paris, qui reste tout de même l’un des hommes de base de Pierre Mignoni.



Tom Wyatt

L’arrière d’Exeter a été mis en difficulté par la longueur de jeu au pied de Melvyn Jaminet. Il a notamment été coupable d’un en-avant en première période, et n’a pas été à son avantage en phase offensive.