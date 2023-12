Ce jeudi soir à Colomiers, le CA Brive s'est incliné (15-9) mais a, en plus, perdu Adrien Pélissié sur blessure. Sa saison est d'ores et déjà terminée comme l'a expliqué le manager Pierre-Henry Broncan.

L'image de la blessure d'Adrien Pélissié est terrible. À tel point que l'on plaignait les arbitres vidéos qui devaient revoir l'image pour bien vérifier qu'il n'y avait pas de faute. C'est sur un ruck, à la 10ème minute, que l'ancien joueur d'Aurillac, Bordeaux et Clermont s'est gravement blessé au genou. Une torsion (et même plus comme le montreront les examens) très violente qui l'a obligé à quitter le terrain sur civière immédiatement sous les applaudissements du public présent à Michel Bendichou.

Le talonneur a rejoint les urgences de Toulouse et doit se faire opérer dans la soirée. "C'est une luxation complète du genou, a précisé le manager Pierre-Henry Broncan après la défaite des siens. Il a fini sa saison déjà et j’espère que sa carrière n’est pas terminée non plus. On le sait, ça fait partie des problématiques quand tu fais un sport de combat comme le rugby. Adrien, c'est un super gars que j’ai appris à connaître et j’ai une grosse pensée pour lui. Je tiens à lui rendre hommage ce soir. On va essayer de faire un gros match pour lui la semaine prochaine contre Vannes". Malchanceux en cette année 2023, Adrien Pélissie s'était notamment rompu les ligaments croisés en début d'année avec l'ASM avant de rejoindre Brive à l'intersaison.

Hamel sur le retour

Un nouveau coup dur pour lui en premier lieu mais aussi dans une autre mesure pour le club corrézien qui n'était pas largement fourni au poste. Après la rencontre, le manager du CAB a évoqué les forces en présence mais compte tout de même bien se renforcer encore un peu plus grâce à un prêt. Si Lucas Da Silva (25 ans ; 9 matchs) est un numéro 2 de métier disponible, Issam Hamel (26 ans ; 9 matchs), absent pour des raisons personnelles ces dernières semaines, pourrait bien retrouver le groupe. À noter que Nathan Fraissenon, pilier remplaçant ce jeudi, a déjà dépanné au poste en Top 14 la saison passée.

Toujours est-il que Broncan a affirmé se mettre en recherche d'un nouvel élément au poste, Jiff si possible au vu du retard que compte Brive dans ce secteur. "On va essayer de se faire prêter un talonneur même si on a quelques petites solutions en interne. Après, il faut aussi composer avec les Jiffs, ce n’est pas vraiment un cadeau qu'on m'a laissé. L’opération Jiff va continuer évidemment mais peut-être qu'on va rester à 0 Jiff jeudi prochain. On a besoin de mettre la meilleure équipe possible pour battre Vannes devant notre public." Ce jeudi soir, les Coujoux ont également dû se priver de Thomas Laranjeira juste avant la rencontre, touché musculairement. De plus, le deuxième ligne Julien Delannoy a dû quitter le terrain prématurément (5ème minute) en raison d'une suspicion de commotion.

La semaine prochaine, Brive, actuellement 9ème du Pro D2, clôturera son année au Stadium municipal face au leader breton.