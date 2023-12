L'entraîneur des avants Fabien Berneau a livré son analyse sur la victoire âpre de Colomiers face au CA Brive. Et il retient le caractère de ses joueurs.

Si les téléspectateurs n'ont peut-être pas été conquis par ce match, on a la sensation que vous avez fait la très bonne opération. Quel est votre sentiment à chaud ?

C'est vrai que les conditions météo ont fait que le match s'est beaucoup joué sur l'occupation, la pression, avec un faible volume de jeu. Mais ça a demandé une grande intensité défensive de part et d'autre. Et ça s'est fini positivement pour nous.

À ce sujet, vous devez être satisfait de l'engagement de vos joueurs...

Ce qui est flagrant, c'est que l'état d'esprit a été irréprochable, des avants jusqu'aux trois-quarts. Et surtout, je tiens à souligner l'apport des remplaçants. Leur entrée a été significative. Martin Dulon a fait une très belle entrée, Mathis Galthié a bien dynamisé, et tous les autres ont compté. On leur avait dit avant le match : pour aller au bout contre Brive, c'est à 23 que ça se fait.

Le constat vaut pour toute la partie, mais en première période, vous tournez en tête malgré un bilan de 10 pénalités contre et 3 pour. Comment réagissez-vous à ça ?

On a été très fort aussi sur les contres des ballons portés, sur les phases de conquête. Ils ont fait le choix d'aller en touche et du coup les ballons ont été assez stériles. Mais c'est vrai qu'on a été très indisciplinés. Au bout de deux minutes, on comptait déjà deux pénalités... On n'a pas réussi à rééquilibrer, car ça finit à 17 pénalités à 8. Mais malgré tout les joueurs n'ont rien lâché et ont empêché les Brivistes de venir dans l'en-but.

Et dans ces conditions climatiques, l'occupation a été importante. Comme à Montauban et face à Vannes, vous avez semblé supérieurs dans ce secteur...

Oui, on a été très performant. Thomas Girard a beaucoup été sollicité là-dessus. Ce soir on a remporté le « kicking game ». Les joueurs ont été très rigoureux sur l'idée d'envahir le terrain et organiser notre rideau défensif pour pouvoir s'imposer. Notre jeu au pied haut de pression aussi a été très pertinent : les joueurs avaient le bon timing dessous pour plaquer. Ils ont bien mis la pression.

En tout début de partie, il y a cette séquence de possession briviste devant votre ligne. Est-ce que c'est ce qui vous fait rentrer dans le match ?

On les amène dans nos 22 mètres ! Deux fautes, une pénaltouche, une mêlée... Malgré tout ça on renverse la pression et on se sort de nos 5 mètres. Quelque part, ça a apporté de la confiance aux joueurs. Quand on se dit qu'on a réussi à le faire face à Brive, c'est que ça peut se reproduire tout le match.

Rester invaincu à domicile est ce qui vous a peut-être manqué pour la qualification l'année dernière, c'était un objectif majeur cette saison. Après Vannes et désormais Brive, peut-on dire que vous envoyez un message à la concurrence, notamment du haut de tableau ?

On envoie un message disant qu'on répond aux grosses équipes. Mais attention, on doit être au niveau sur tous les matchs, et notamment à l'extérieur. Actuellement, notre irrégularité est notre problématique. On souffle le chaud et le froid. Soyons plus réguliers.