Les « Caouecs » ont certes perdu une bataille importantissime sur leurs terres des Ramiers, samedi dernier, mais ils n’ont pas perdu pour autant la « guerre » (façon de parler!) de la qualification.

En revanche, griller consécutivement un deuxième joker serait tout simplement rédhibitoire si l’on considère que le capital accumulé depuis le début de saison (succès à Hyères-Carqueiranne puis à Massy) s’envolerait par la même occasion. Autant dire que la réception de Périgueux est le point chaud tout désigné de ce treizième acte. Aussi remarquable soit son parcours à domicile, le champion de France en titre de Nationale 2 n’est pas encore sûr et certain de disputer une nouvelle phase finale. En difficulté hors de ses bases, il est sous la menace constante de Chambéry et de Suresnes.

Fort heureusement pour eux, les Périgourdins ont un allié objectif de tout premier ordre : Narbonne, rien que ça. Et pour cause , le leader septimanien reçoit Suresnes. Attention, rien ne dit non plus que les Altoséquanais de « Bibi » Auradou et de Conrad Stoltz vont faire l’impasse de façon à mieux se préserver pour la venue de Hyères-Carqueiranne, dans une semaine. L’autre concurrent direct de ceux qui viennent de s’incliner à Massy, c’est Chambéry.

Les Savoyards reçoivent Tarbes et entendent bien maintenir la cadence, eux qu’un calendrier pour le moins atypique a contraint à se déplacer à maintes reprises lors des deux premiers blocs.

Les autres affiches,empressons -nous de le préciser, ne manquent ni de sel, ni de piment. Un peu (beaucoup!) à l’image de cet Albi-Nice pas piqué des vers. Les Tarnais , qui viennent de réussir une performance de très, très grande envergure, accueillent des Maralpins qui, eux, restent sur ce qu’il faut classer parmi les déconvenues. Si le CS Bourgoin-Jallieu n’est pas le premier venu, on attendait tout de même mieux et plus de la part de ceux que pilotent Alex Compan et Mariano Taverna.

Une réaction est du domaine du possible, voire , même, du probable. Autre confrontation susceptible d’entrer dans le faisceau des projecteurs, celle opposant Bourg-en-Bresse à ces mêmes Berjalliens justement. Distancés dans la course au Top 6, les proches voisins du comité régional AURA se présentent sur la pelouse de Marcel-Verchère pour le leadership au sein du feu – comité du « Lyonnais ». Les Nord-Isérois disposent de huit longueurs d’avance sur un hôte bien décidé à dégonfler une partie du matelas en question.

Enfin, on dira au sujet des Carcassonnais et des Massicois qu’ils s’élancent sur la grille de départ avec les faveurs du pronostic. Battus dans le derby au sommet de l’Aude, les premiers nommés sont censés faire payer la note aux coalisés de Hyères et de Carqueiranne. Lesquels ne sont pour l’heure concernés ni par le bon wagon, ni par la zone rouge. Enfin, Massy a tout intérêt à faire le plein de façon à se repositionner un tant soit peu au classement. Des Essonniens qui se garderont bien de commettre le fatidique péché d’orgueil sous peine de plomber un peu encore une première moitié de parcours pour le moins décevante. Rappelons que la phase retour commencera juste avant la trève dite « des confiseurs ».