Thomas Rozière va enchaîner sa troisième titularisation d'affilée face à Édimbourg. Passé par Massy la saison dernière, l'ailier-arrière de Clermont progresse de semaine en semaine, pour le plus grand plaisir de Christophe Urios.

Au milieu du virevoltant Delguy et du félin Raka, Thomas Rozière a tiré son épingle du jeu. Alors que ce dernier soigne une déchirure à un adducteur, le jeune ailier-arrière de Clermont enchaînera sa troisième titularisation d'affilée, face à Édimbourg. Large sourire aux lèvres, Rozière tente de croquer chaque opportunité qui se présente à lui. L'année dernière, l'arrière casqué avait été prêté à Massy, à sa demande. "Je suis content d'être revenu au club et de voir aussi que les choses changent. Le groupe vit bien et le fonctionnement de Christophe me correspond. Je m'éclate sur le terrain, j'ai la chance d'avoir du temps de jeu, je n'étais pas forcément préparé à cela. Le fait de partir à Massy en cours de saison dernière a été un gros changement pour moi mais j'en avais besoin. J'en avais d'ailleurs parlé à Jono Gibbes et Xavier Sadourny à l'époque. Aujourd'hui, mon expérience en Pro D2 paye".

Fort d'une préparation solide, Thomas Rozière a retrouvé Clermont après dix apparitions avec Massy, aux ailes et à l'arrière. En Pro D2, le jeune montferrandais a gagné de précieuses minutes pour maintenant gagner du temps à l'étage supérieur. Face à Édimbourg, Rozière jouera pour la première fois un match européen. "Je dois progresser sur mes jeux au pied et les duels en un contre un. Je dois encore en apprendre beaucoup au niveau du jeu d'attaque. Mais j'aime bien défendre et mettre quelques plaquages d'entrée (rires). Cette compétition sera une découverte pour moi parce que je vais jouer pour la première fois contre une équipe étrangère. Tout le monde en parle donc c'est bien que cela doit être différent. On veut jouer cette Challenge Cup à fond parce que cela reste une compétition européenne et le club a toujours joué la grande ou la petite coupe d'Europe".

Face au Racing, Thomas Rozière s'est montré exemplaire en défense. Icon Sport - Icon Sport

Surtout, la relation avec son entraîneur semble fusionnelle. Testé à l'arrière à Montpellier, Thomas Rozière a favorablement répondu aux attentes de Christophe Urios, malgré un début de match loin d'être simple pour lui, marqué par deux coups de pied un peu aléatoire. Un mois après la victoire en terre héraultaise, Rozière a enchaîné deux titularisations à l'aile en remplacement d'Alivereti Raka. Ses qualités défensives et son explosivité continuent de séduire l'imposant manager clermontois.

"Thomas aime travailler. Il est fiable et toujours de bonne humeur. Il s'entraîne pour progresser et au poste d'arrière il n'est pas très loin d'Alex Newsome. Et à l'aile il est très intéressant, j'aime sa façon de s'entraîner. Ce n'est pas un facteur X mais davantage un joueur de collectif. Sa polyvalence arrière-ailier est également intéressante" confirme Urios. L'esprit "libéré" par une demi-saison en Pro D2, Thomas Rozière a été forgé aux matchs rudes face à des équipes robustes. Contre une équipe d'Édimbourg pléthorique d'internationaux écossais, l'ailier de Clermont a un magnifique coup à jouer pour être plus qu'un joueur de collectif. Photographe animalier à ses heures perdues, le jeune auvergnat devra mordre à nouveau pour continuer de taper dans l'œil de son entraîneur.