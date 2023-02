Thomas Rozière a parfaitement réussi sa première sortie avec sa nouvelle équipe de Massy contre Carcassonne.

En manque de temps de jeu à l’ASM en Top 14, dans ce club où il a été formé des pieds à la tête, il avait été prêté au milieu du mois de janvier au club francilien. Il arrivait en Pro D2 avec un pedigree assez étoffé malgré son jeune âge (22 ans). Il avait tout de même disputé dix matchs de Top 14 la saison dernière, avec six titularisations, avant de reculer dans la hiérarchie. L’ASM avait choisi de lui offrir du temps de jeu ailleurs. À l’instar de Nathan Farissier, l’autre ailier de Massy venu du Top 14, de Lyon à l’intersaison, qui avait produit un début de saison énorme, Thomas Rozière s’est fondu dans son nouveau collectif avec aisance. Et alors que Massy joue sa survie chaque vendredi soir, il a beaucoup participé à la victoire importante remportée contre Carcassonne. Dans les moments où les visiteurs ont trouvé des failles, il a montré une solidité défensive de premier plan.

Et puis il a sorti de son sac cette accélération libératrice de la 73e minute. Alors que Massy avait souffert comme jamais en mêlée fermée, le joueur venu de l’ASM s’est porté comme une balle à hauteur d’un départ rapide de son troisième ligne centre Yohan Gbizié, pour déchirer complètement le rideau défensif audois. Dans cette fin de match dominé par les visiteurs, contre le cours des évènements, son action a provoqué une pénalité à cinq mètres de la ligne adverse, et l’utilisation de l’avantage de l’ouvreur Ortolan, qui a délivré une passe au pied millimétrée vers Nathan Farissier. Essai, maintien encore possible, et bienvenu Thomas Rozière.