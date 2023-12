Bautista Delguy était logiquement soulagé à l’issue de la victoire clermontoise sur le Racing 92. L’ailier argentin est également revenu sur son essai casquette marqué en première période.

Bautista, que retenez-vous de cette difficile victoire face au Racing 92 ?

On est très content de cette victoire. On ne devait pas perdre deux fois de suite à la maison sinon nous aurions perdu en confiance. On a subi deux revers face à Toulouse et Toulon, et on sait que le Racing a toujours été une équipe dangereuse ils ne sont pas premiers pour rien… Ce succès nous fait beaucoup de bien sur le plan mental. C'est un soulagement, vraiment !

Pouvez-vous nous raconter votre essai marqué après quatre coups de pied et une belle masse de Benjamin Urdapilleta…

J’ai un peu de chance ! Benjamin Urdapilleta a bien tapé dans le ballon. Il a tapé trois fois on aurait dit qu’il était joueur de foot, j’ai senti qu’il y avait une opportunité de marquer sur cette séquence. Le ballon a rebondi dans tous les sens et j'ai pu marquer en devançant les défenseurs du Racing ! Benji joue très bien au foot, il faut lui rendre hommage !

Vous avez joué pour la première fois avec vos trois compatriotes argentins. Qu’avez-vous ressenti ?

Moi j’étais très content pour nous quatre (Marcos Kremer, Tomas Lavanini, Benjamin Urdapilleta). On profite beaucoup on mange ensemble, mais d'un point de vue global cette équipe est unie, on est tous sur le même chemin. Jouer avec les Argentins est toujours incroyable, on est tout le temps ensemble dans les vestiaires. Cela nous donne un surplus d'énergie et d'état d'esprit. On sait qu’on va tout donner, mais même quand on croise les regards des Français ou des Australiens on sait qu'on donnera tout pour le maillot de l’ASM.

Clermont voulait se racheter devant son public après la défaite face à Toulon. C'est chose faite, dans une partie accrochée, grâce à une belle performance de Benjamin Urdapilleta \ud83c\udde6\ud83c\uddf7

Le film du match > https://t.co/JYGEnVjkfW pic.twitter.com/yXXSDCzcBy — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 2, 2023

Vous avez encore perdu la bataille du dernier quart d’heure. Est-ce le grand chantier de votre deuxième bloc ?

C’est ce qu’il nous manque. Ce soir on gagne comme on peut, la fin était un peu bizarre, on ne voulait pas faire cela. Cette victoire est bonne pour la confiance, on sortait de deux revers d'affilée comme je l'ai dit. Celle de Toulon a fait mal mais aujourd'hui c'est positif.

Quel bilan faites-vous de ces neuf premiers matchs et juste avant la Challenge Cup ?

On a fait des bons matchs et des matchs mauvais, notamment à Lyon et contre Toulon. C’est vraiment dommage parce qu'on a fait une bonne première période, mais on a un vrai problème sur les vingt dernières minutes. On va essayer de régler tout ça, mais on est sur le bon chemin et on espère être meilleurs pour la suite.

Comment expliquez-vous le fait de vous faire souvent peur dans le dernier quart d’heure ?

Je ne sais pas l'expliquer... On doit vite régler ça. Les matchs du Top 14 se jouent souvent en fin de match et on doit être plus constants dans le money-time pour gagner en confiance et rester en haut du championnat.

La semaine de préparation va-t-elle être différente en basculant sur une nouvelle compétition ?

Non, on prépare de la même manière la Challenge Cup que le Top 14. Ça va être une belle rencontre face à Édimbourg, j’espère jouer face à Emiliano Boffelli et être sélectionné par Christophe. On doit vite tourner la page de cette victoire contre le Racing et être prêt pour affronter cette belle équipe.