La Champions Cup est de retour ce week-end avec une nouvelle formule. L'occasion de se replonger dans le livre des records de l'ancienne coupe d'Europe.

5 titres : Toulouse impérial

Depuis le lancement de la coupe d'Europe en 1995, le Stade toulousain a remporté le tournoi à cinq reprises (1996, 2003, 2005, 2010, 2021). Aucune équipe ne fait mieux à ce jour, même si le Leinster a eu par deux fois l'occasion d'égaler les Rouge et Noir lors des deux dernières finales de la Champions Cup perdues face à La Rochelle. Plus globalement, la France est le pays le plus titré dans cette compétition avec onze victoires (3 pour Toulon, 2 pour La Rochelle et 1 pour Brive).

6 victoires : Frédéric Michalak seul au monde

L'ancien demi de mêlée international adorait la scène européenne. Frédéric Michalak comptabilise six titres de coupe d'Europe partagés entre le Stade toulousain (2003, 2005, 2010) et Toulon (2013, 2014, 2015). À l'inverse, Benjamin Kayser a disputé cinq finales de coupe d'Europe (Stade français en 2004, Leicester en 2009, et Clermont en 2013, 2015, et 2017) mais n'en a jamais gagné une seule.

42-14 : la finale la plus déséquilibrée

En 2012, le Leinster a livré une démonstration face à l'Ulster en finale de la coupe d'Europe. L'écart de vingt-huit points reste à ce jour le plus grand jamais enregistré à ce stade de la compétition. Les Leinstermen avaient marqué cinq essais face aux Ulstermen dans l'enceinte de Twickenham. Hors phase finale, la victoire la plus large de la compétition revient à Toulouse qui avait atomisé les Gallois d'EBBW Vale, 108-16, en 1998.

Les coéquipiers de Brian O'Driscoll n'avaient fait qu'une bouchée de l'Ulster, en 2012. Sportsfile / Icon Sport - Sportsfile / Icon Sport

41 essais : Chris Ashton au sommet

L'ancien ailier anglais devrait rester meilleur marqueur de la compétition. Avec 41 essais au compteur, Chris Ashton a longtemps survolé les débats en Champions Cup, notamment avec Northampton et les Saracens. Passé par Toulon, Sale et les Harlequins, Ashton devance Vincent Clerc (36 essais) et Simon Zebo (34 essais). Le Munsterman devra réaliser une campagne folle pour dépasser l'Anglais, à l'instar de Juan Imhoff et ses 33 unités.

38 ans : Sébastien Bruno, le vétéran des champions

À 38 ans, 8 mois et 23 jours lors de son sacre, Sébastien Bruno reste le joueur le plus âgé à avoir soulevé la coupe d'Europe. En 2013, le talonneur de Toulon avait participé à la victoire du RCT, en finale contre Clermont, dans un match épique. À l'inverse, Danny Cipriani reste le plus jeune joueur (19 ans, 6 mois et 18 jours) champion d'Europe. C'était en 2007, avec les London Wasps.

1 365 points : l'inégalable Ronan O'Gara

Ce record paraît insurmontable. Dix ans après l'arrêt de sa carrière, Ronan O'Gara est largement en tête du classement des meilleurs réalisateurs de la coupe d'Europe avec 1 365 unités, loin devant Stephen Jones (869) et Owen Farrell (804). Le demi d'ouverture anglais devrait logiquement dépasser le Gallois passé par les Scarlets et Clermont mais la barrière mise par l'Irlandais semble inatteignable. "ROG" possède également le record de matchs joués dans cette compétition avec 110 apparitions entre 1997 et 2013.