Lors de la rencontre face à Perpignan, le talonneur Pierre Bourgarit a marqué un essai pour le moins original. Il a sauté par-dessus un ruck pour terminer dans l'en-but et applatir. Franck Maciello, patron des arbitres français, décrypte la validité de ce geste.

À la 56e minute de la rencontre entre La Rochelle et Perpignan, le talonneur international Pierre Bourgarit (5 sélections) sautait par-dessus un ruck formé devant l’en-but catalan pour inscrire le troisième essai de la rencontre. Une réalisation cocasse, certes, mais était-elle légale ? Aucun doute, selon les dires du patron des arbitres français Franck Maciello : "De notre côté, il n’y a aucun débat qui concerne cet essai. Il était parfaitement valable." Il développe : "Le critère, c’est qu’il soit dernier participant au ruck, ce qui est le cas. Ensuite, il a le ballon dans les pieds et personne ne vient défendre sur lui. Il y a un amas de joueurs devant lui et il choisit de passer par-dessus. Rien d’illégal à cela."

CE PLONGEON ! \ud83d\ude02



Essai complètement improbable et astucieux de Pierre Bourgarit pour le @staderochelais ! #SRUSAP pic.twitter.com/or91TRvknv — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 2, 2023

Quant à la règle qui interdit de sauter par-dessus un défenseur adverse, elle ne s’applique pas dans ce cas. "La règle précise bien qu’il est interdit de sauter par-dessus un joueur qui enclenche un geste de plaquage, pas simplement un adversaire. Il faut qu’il y ait une tentative de plaquage. Là, ce n’est pas le cas." Bourgarit pouvait donc en rire. Et ses coéquipiers se moquer de lui pour ce qui restera comme une des images de la saison.