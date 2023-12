La neuvième journée de Top 14 s'est jouée ce week-end et plusieurs internationaux français ont eu leur mot à dire. À Oyonnax, les Bordelo-Béglais Jalibert, Penaud et Bielle-Biarrey ont été décisifs. Danty et Wardi ont assuré alors que le Toulonnais Esteban Abadie a impressionné.

Il n'a jamais été appelé en équipe de France mais s'il continue de jouer comme cela, il pourrait bien l'être très bientôt ! Esteban Abadie était le capitaine de Toulon pour la rencontre face à Pau samedi. Le troisième ligne aile, arrivé seulement cet été sur la rade après la descente de Brive, est déjà un indispensable chez les Rouge et Noir grâce à son intelligence de jeu, sa science en touche et son dévouement sur le terrain. Auteur de l'essai du bonus offensif après la sirène ce week-end, il fut l'énorme artisan des cinq points glanés par les joueurs de Pierre Mignoni. Comment, alors, ne pas penser qu'Esteban Abadie ne pourrait pas être capable de faire au moins un rassemblement avec les Bleus ? Le problème pour lui, c'est qu'il y a du monde au sein du XV de France. \ud83d\udea8 Bayonne reste invaincu à domicile et enfonce un peu plus Montpellier ! Dans les autres rencontres, l'UBB s'impose dans les dernières secondes à Oyonnax, La Rochelle se bonifie et le CO reste solide à domicile.



Toutes les infos sont sur votre site/application ! pic.twitter.com/NQOu4ewLLl — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 2, 2023 Parmi les joueurs installés chez les Bleus, plusieurs cadres ont d'ailleurs réalisé de belles performances. C'est le cas des Bordelo-Béglais, vainqueurs à Oyonnax sur le fil. Sous la neige de Charles-Mathon, Damian Penaud a confirmé son statut de serial marqueur en inscrivant un doublé. Marqueur notamment suite à une action impressionnante au pied, l'ancien Clermontois est déjà le meilleur marqueur du Top 14 et se régale au sein de cette ligne arrière flamboyante de l'UBB. Au-delà de l'ailier tricolore, Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey ont aussi été décisifs. Le dernier cité a notamment marqué l'essai de la gagne en se montrant opportuniste suite à une énorme incompréhension. Bourgarit spectaculaire, Chalureau en dedans Un autre essai a fait le tour des réseaux, celui de Pierre Bourgarit. Le talonneur de La Rochelle a réalisé un saut pour le moins atypique au-dessus d'un ruck pour marquer face à Perpignan. Un plongeon surprenant mais licite, qui a permis aux Rochelais de se détacher. Dans cette rencontre, le centre Jonathan Danty a aussi brillé dans son style caractéristique, tout comme l'arrière Brice Dulin. Si beaucoup ont donc marqué les esprits, d'autres ont par contre déçu. CE PLONGEON ! \ud83d\ude02



Essai complètement improbable et astucieux de Pierre Bourgarit pour le @staderochelais ! #SRUSAP pic.twitter.com/or91TRvknv — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 2, 2023 C'est le cas de l'arrière Thomas Ramos, peu en réussite face aux perches (33,3%) et globalement peu inspiré face au Stade français. L'arrière du Racing 92 Max Spring a lui aussi été décevant, ne faisant pas les différences habituelles ballon en main. Enfin, nous pouvons attendre bien plus de Bastien Chalureau. Le deuxième ligne de Montpellier a enchaîné les fautes, a été sanctionné d'un carton jaune et a perdu plusieurs ballons au contact. Il n'a pu éviter la huitième défaite de suite des Montpelliérains en Top 14.