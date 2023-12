Louis Bielle-Biarrey a fait basculer le match, alors que son équipe était menée d’un point, en inscrivant l’essai de la victoire à la récupération d’une pénalité manquée.

Que vous inspire cette première victoire en déplacement de l’UBB ?

Il y a de la satisfaction, mais aussi un peu de soulagement parce qu’on s’est fait un peu peur. À Toulouse et à La Rochelle, nous n’étions pas loin mais nous n’étions pas parvenus à nous payer. Cette fois nous l’avons fait et c’est une très bonne chose. Quand on joue à l’extérieur il faut être efficace, opportuniste aussi.

Vous l’avez été sur l’essai qui vous permet de faire basculer le match ?

C’est un fait de jeu. Quand Maxime Lucu tente la pénalité qui peut nous redonner l’avantage, le banc me dit de monter. Je le fais. La pénalité passe à côté, après il y a ce rebond et cet essai qui nous permet de gagner.

Cet essai vous libère alors que, comme lors des précédents matchs, vous avez connu quelques difficultés en seconde période ?

Même si nous sommes parvenus à prendre le score, en marquant en début de deuxième mi-temps, nous n’avons pas su maintenir l’écart avec Oyonnax, en raison de notre indiscipline. Nous avons été mis en dfifficulté quand nous nous sommes retrouvés en infériorité numérique.

L’indiscipline aurait pu vous coûter cher ?

Nous sommes heureux de cette victoire, mais on ne peut occulter notre indiscipline, avec deux cartons jaunes. C’est notre principal axe de progression. De ce match on doit retenir le résultat, c’est notre première victoire en déplacement, même si notre match n’a pas été parfait. Nous voulions mettre du rythme, jouer notre jeu. Nous n’arrivions pas à entrer dans le Top 6, ce résultat nous en rapproche et va nous apporter de la confiance avant la Coupe d’Europe.

Les conditions spéciales, avec du froid, de la neige, vous ont-elles pertubé dans votre jeu ?

J’ai été formé à Grenoble, j’ai eu l’habitude à ces conditions de novembre à mars. Je me suis adapté.