Clasico ouvert en perspective entre le Stade français et le Stade toulousain, ce dimanche soir. Ouvert parce que les Parisiens réalisent un bon début de saison malgré deux défaites consécutives et une semaine agitée en interne. Ouvert, aussi, parce que Toulouse ne fait pas l'impasse à une semaine de la Champions Cup. Alors la rencontre se jouera peut-être devant et les deux piliers devront sortir vainqueur d'un duel qui promet.

On nous parle d'un terrain synthétique idéal pour envoyer du jeu, ou encore de la ligne de trois-quarts toulousaine flamboyante, mais c'est bel et bien devant que le Clasico du rugby français se jouera, ce dimanche soir sur la pelouse de Jean Bouin. Il faut dire qu'il y a aura des clients sur la pelouse, même si du côté des Soldats roses, Sekou Macalou, blessé, manquera le choc. En première ligne, le duel entre l'international argentin Francisco Gomez Kodela, et l'international français Cyril Baille vaudra le détour dans le froid glacial de la capitale. Présentation.

Gomez Kodela : 38 ans, 2 matchs joués en Top 14

Il aime trop le rugby pour mettre un terme à sa carrière. Francisco Gomez Kodela a beau avoir 38 ans, une carrière professionnelle longue comme le bras, l'Argentin n'est pas près d'arrêter. "Pour l'instant, le corps et la tête vont très bien, ma famille aussi, confiait le pilier droit après son premier match avec le Stade français il y a quelques semaines. Alors, tant que l'on veut de moi, que le plaisir de jouer est là et que je peux encore rendre des services, je ne vois pas de raison d'arrêter." Des services, c'est peu dire qu'il en rend à son nouveau club du Stade français. Face à Toulouse, l'ancien du Lou aura la mission de déstabiliser Cyril Baille en mêlée fermée. C'est une de ses principales forces mais aussi l'arme des Soldats roses. Pour s'imposer face à Toulouse, les Parisiens devront dominer en conquête et gagner la bataille au sol : seul moyen d'enrailler la machine offensive du champion de France, qui se veut redoutable sur une pelouse rapide comme Jean Bouin. On peut supposer à raison que les hommes de Laurent Labit auront à cœur de se rassurer devant après une semaine agitée en interne. Celui qui était titulaire avec les Pumas durant la Coupe du monde jusqu'à la petite finale devra faire parler toute son expérience pour amener son équipe vers un succès crucial. "On a déconné, exprimait cette semaine un joueur du Stade français sous couvert d'anonymat. Mais nous avons bien discuté entre-nous et nous nous sommes promis des choses." Place au jeu.

Baille : 30 ans, 3 matchs joués en Top 14

C'est le poids d'une réputation, que voulez-vous... On n'attend pas forcément en premier le Stade toulousain sur le défi physique et la maîtrise en conquête, mais davantage sur son jeu offensif et sa ligne de trois-quarts. Mais ne vous méprenez pas, pour venir à bout de ce Stade français là, c'est devant que ça commence. "Le Stade français a un paquet d'avants performant depuis le début de la saison donc nous nous préparons surtout à combattre fort face à cette équipe", affirmait, réaliste, Jean Bouilhou cette semaine. C'est ici qu'intervient Cyril Baille. On ne présente plus le titulaire du poste en équipe de France. Joueur de rugby complet, le natif de Pau est aussi bien capable de terminer le match avec plus d'une dizaine de plaquages, tout en se montrant très habile ballon en main et efficace en mêlée fermée. Il sera attendu dans son rôle de leader pour accompagner le reste de sa première ligne qui aura fort à faire : Cramont face à l'expérimenté Ivaldi. Aldegheri face au très prometteur pilier du Stade français Abramishvili. Un vrai test attend donc les Toulousains à Jean Bouin, une rencontre parfaite pour confirmer les progrès aperçus en défense face à Clermont. Baille quant à lui, espère réaliser un match plein, idéal pour monter en puissance avant le début de la Champions Cup.