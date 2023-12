Clermont voulait se racheter devant son public après la défaite face à Toulon. C'est chose faite, l'ASM est venu à bout du Racing (23-18) dans une partie accrochée. Les Auvergnats se sont fait peur, malgré leur avance à la pause ils ont laissé les Franciliens revenir dans le match et ont tremblé jusqu'au bout.

Cette semaine, en conférence de presse, Christophe Urios a évoqué le besoin, pour ses hommes, de "remettre l'église au milieu du village". Alors, d'entrée de jeu, les gros bras clermontois se mettent au diapason des demandes de leur chef. Ils commencent bien la partie, tenant le ballon sur de longues séquences de possession. Sommés de réagir, après deux défaites de rang, les “leaders” montrent l'exemple. Et c'est George Moala, qui inscrit le premier essai du match, au terme d'une longue action, qu'il conclut par un dernier pick and go puissant (10e, 7-0).

Peu de temps après, c'est un autre leader, et c'est sûrement celui qu'Urios connaît le mieux, qui permet à l'ASM de doubler la mise. À la sortie d'une touche mal négociée, Benjamin Urdapilleta sert son compatriote Bautista Delguy, d'un tacle ou d'une passe en profondeur, ni rugbystique ni académique. Mais diablement payante (19e, 14-0).

Mais comme face à Toulon, il y a trois semaines, le Racing 92 se rebiffe après une entame ratée. Les Ciel et Blanc parviennent à reprendre le contrôle du ballon, bien aidés par un alignement en réussite, qui parvient à voler un nombre important de munitions. Ils se montrent dangereux, et sont proches de trouver la faille, grâce notamment à la pointe de vitesse de Vinaya Habosi. C'est finalement le buteur, Tristan Tedder, qui se met en lumière en réussissant deux pénalités (21e et 30e). Il se signale dix minutes plus tard, coupable d'un plaquage sur un adversaire sans ballon, résultat d'une défense francilienne asphyxiée. Clermont rajoute trois points (40e, 17-6) et aura l'avantage d'évoluer en supériorité numérique, dès le retour des vestiaires.

Les Auvergnats se font peur

Dans le deuxième acte, la tendance se confirme. Les hommes de Stuart Lancaster font le dos rond pendant leur infériorité numérique, avant d'appuyer sur l'accélérateur. Mais les deux équipes sont souvent sanctionnées, dans la fraîcheur de Marcel-Michelin. Cela laisse peu de place aux grandes envolées, mais favorise plutôt les cycles, tantôt défensifs, tantôt offensifs. Si inspirée en début de match, l'attaque clermontoise est démunie d'idées, contrée par une bonne ligne ciel et blanche.

C'est finalement sur un éclair d'Inia Tabuavou, servi au centre du terrain, dans les 22 mètres de Clermont, que la rencontre retrouve de l'intérêt. Sur une passe à l'aveugle, il signe une passe décisive pour Kitione Kamikamica (70e, 20-13).

La fin de rencontre est relancée. Mais le sursaut d'orgueil des gars du 92 est trop tardif. Clermont resserre encore plus le jeu, et fait preuve d'opportunisme en rajoutant trois points, par Urdapilleta (75e, 23-13).

Un dernier essai de Donovan Taofifenua (78e, 23-18) entretien l'espoir d'un retournement de situation de dernière minute. Mais l'ASM tient bon, dans les dernières secondes. Christophe Urios peut savourer, l'église fait son retour au milieu du village.