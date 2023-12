Un fait insolite en Nationale, la rencontre entre Suresnes et Tarbes ne se jouera pas ce samedi à cause de la grève des trains.

Le match entre le Rugby Club Suresnes et le Stado Tarbes, ça sera pour une prochaine fois ! Et pour cause, non pas des débordements ou une météo pluvieuse, mais bien la grève de la SNCF. Initialement prévu ce samedi à 18 heures, l'annulation des trains a compromis le déplacement des Tarbais vers la capitale. Le départ des joueurs du Stado était programmé à 6 heures du matin. La rencontre dans le cadre de la 12e journée de Nationale est reportée à ce dimanche 3 décembre, à 15 heures.

L'occasion pour Suresnes d'intégrer le top 6

Cette rencontre face à Tarbes est l'occasion pour Suresnes de grimper au classement. Le club d'Ile-de-France est actuellement septième de National, à égalité avec Hyères sixième, et à trois points derrière Périgueux, quatrième. Le tout, avec un match en retard.

Tarbes pour s'éloigner du premier relégable

Le Stado à quant à lui plus de mal depuis le début du championnat. Les Tarbais sont onzième de National avec 25 points, à cinq unités devant Bourg-en-Bresse, premier relégable. Le club de Tarbes devra oublier les annulations de train pour éviter une troisième défaite consécutive.