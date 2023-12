La neuvième journée de Top 14 va s'ouvrir ce samedi après-midi avec la rencontre opposant Toulon et Pau. À l'issue de ce match, le RCT pourrait bien s'installer confortablement sur le podium. En fond de grille, difficile d'imaginer le MHR relever la tête à Bayonne... Voici nos pronos !

Toulon - Pau

Cette neuvième journée de Top 14 va s'ouvrir avec un énorme choc sur la pelouse de Mayol ! Sur une série de trois victoires de rang en championnat, le RCT est en confiance, son dernier succès bonifié face à Castres le démontre. Pour cette partie, les Varois devraient retrouver des forces avec les retours de vacances de Charles Ollivon et Gabin Villière. En face, les Palois sont la bonne surprise de ce début de saison et peuvent reprendre la première place du classement dans le Var. Néanmoins, la tâche s'annonce difficile, tant les Toulonnais sont intouchables à la maison pour l'instant.

Notre pronostic : victoire de Toulon

Bayonne - Montpellier

Le MHR va-t-il enfin relever la tête ? Avec sept revers consécutifs dans les bagages, les Héraultais vont débarquer au Pays basque en crise. Malheureusement pour eux, se rendre à Jean-Dauger est loin d'être un cadeau, tant les Bayonnais sont sereins dans leur jardin. Les derniers à être tombés là-bas sont les Palois, qui n'avaient pas vraiment existé. Derniers, les Montpelliérains n'ont plus tellement le choix, surtout face à l'actuel douzième du classement, qui pourrait prendre ses distances sur la zone rouge. Allez, Bayonne dans un match à suspense...

Notre pronostic : succès de Bayonne

Oyonnax - Bordeaux-Bègles

Forts de leur large victoire face à Lyon il y a deux semaines, et de leur exploit à Montpellier le week-end dernier, les Oyonnaxiens marchent sur l'eau en ce moment. Pour l'instant assez tranquilles dans la course au maintien, les Aindinois sont en confiance avant de recevoir l'armada girondine. L'UBB peut évidemment compter sur sa ligne arrière quatre étoiles (voire cinq) pour se rendre à Charles-Mathon. Reste à savoir si les conditions climatiques permettront de faire bouger le ballon.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour l'UBB

Castres - Lyon

Bien installés dans le top 6 depuis plusieurs journées, les Castrais réalisent un très bon début d'exercice. La semaine dernière, ils ont été corrigés à Toulon et la réception de Lyon est la meilleure occasion de se rattraper. Actuellement cinquièmes, les Tarnais auront comme obectif de rester au contact du peloton de tête, avec la possibilité de retrouver le podium à l'issue de cette journée. Face à lui, le CO va retrouver des Lyonnais pas encore convaincants dans le jeu et qui seraient bien inspirés de réaliser un gros coup à l'extérieur pour ne pas voir les six premières places s'envoler.

Notre pronostic : victoire de Castres

La Rochelle - Perpignan

Les Rochelais n'ont plus de temps à perdre. Onzièmes, ils accusent déjà huit points de retard sur Toulouse, sixième. La réception de l'Usap ne doit pas être manquée, et les Maritimes en sont bien conscients. Avant de basculer en mode Champions Cup, les protégés de Ronan O'Gara doivent faire le boulot à Deflandre face à des Catalans qui auront de beaux atouts à faire valoir. Malgré une première mi-temps cauchemardesque à Bordeaux, les Sang et or ont réussi à inquiéter l'UBB dans la seconde. De quoi se donner un peu de confiance avant de jouer les doubles champions d'Europe en titre.

Notre pronostic : victoire bonifiée des Rochelais

Clermont - Racing 92

Deux semaines après sa défaite face à Toulon, Clermont va retrouver son public au Michelin. Défaits à Toulouse lors de la dernière journée, les Auvergnats ont besoin de points pour retrouver de la confiance. Le problème, c'est que le Racing 92 est l'actuel leader du championnat et réussit tout ce qu'il entreprend pour l'instant, ou presque. Le déplacement en Auvergne est l'occasion de conforter la premère place. Un énorme combat est attendu, et il pourrait bien tourner en la faveur des locaux.

Notre pronostic : succès de Clermont

Stade français - Toulouse

Un "clasico" pour finir, que demander de mieux ? Ce dimanche soir, Parisiens et Toulousains ont rendez-vous sur la pelouse de Jean-Bouin pour un choc de haut de tableau. Largement battus à Pau la semaine passée, le Stade français vit quelques moments compliqués, notamment à cause d'une affaire extra-sportive. De leur côté, les Toulousains sont dans les clous et pourront compter sur leurs internationaux dans la capitale, ce qui pourrait faire la différence dans une partie qui s'annonce sérrée.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour les Parisiens