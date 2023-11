Il demeure le plus ancien du groupe catalan depuis 2012. Avec le recul nécessaire, le demi de mêlée porte un regard sur le début de saison de l'Usap et n'envisage pas autre chose que le maintien pour les Sang et Or. Récit d'un obstiné.

Tom, ce Top 14 est toujours aussi impitoyable, vous avez encore payé le prix fort la semaine dernière à Bordeaux-Bègles...

Complètement, ce n'est pas nouveau que cette compétition est difficile, après au-delà de nos failles qui ont eu lieu, ce n'était franchement pas le vrai visage de l'USAP. L'UBB était archi-favori de ce duel, mais on reste convaincu que ce qui s'est passé est principalement de notre fait.

Des mots durs furent prononcés comme le manque d'investissement collectif, cela a-t-il piqué le groupe ?

Forcément avec 5 essais subis avant la pause, c'est qu'il nous manquait trop de choses. On rectifie le tir par la suite, mais ce n'est pas suffisant, bien sûr. On a envie de montrer que Perpignan n'est pas juste équipe qui sait combattre à domicile, et on doit s'y mettre dès le prochain déplacement à La Rochelle.

Ce départ de saison, ressemble-t-il à celui vécu lors de l'exercice précédent ?

On s'était mis les bâtons dans les roues en concédant une défaite face à Brive à Aimé-Giral qui nous a longtemps plombé. Au classement, la dernière place était pour nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui non plus. Si on compare, on prend quand même quelques grosses fessées où on lâche défensivement. Le positif, c'est qu'on marque plus d'essais, et faut que nous persévérions dans ce sens.

Ce maillot implique un investissement

Quel changement a apporté Franck Azéma dans la méthode au club ?

Bien sûr, chaque technicien a ses méthodes, ses croyances. Franck apporte sa touche, c'est quelqu'un de très droit. Il connaît ce niveau sur le bout des doigts, et c'est dommage pour lui d'avoir démarré comme ça, car j'estime que le groupe qu'il a façonné peut faire de belles choses avec la confiance. On croit en son projet, donc à nous de faire en sorte de progresser et de réaliser des matchs pleins.

Franck Azema, patron du sportif à Perpignan, observe l'échauffement de Tom Ecochard et ses coéquipiers. Icon Sport

Vous concernant, vous démarrez les principales rencontres, comment se passe la concurrence avec Sadek Deghmache depuis toutes ces années ?

Cela fait sept ans que l'on est ensemble à ce poste-là. Il y a une émulation franchement positive, car nous sommes des profils complémentaires. Sadek, est capable d'exploits personnels tandis que pour ma part, je suis plus dans un registre stratégique. Peu importe qui démarre ou qui termine, on s'entend très bien. Chacun a envie d'avoir le numéro 9 sur le dos chaque week-end, et comme nous sommes formés au club, l'envie commune de donner au club est la plus forte.

Justement, après 11 saisons passées au club, vous avez tout connu. Le club est-il toujours en danger ?

Dans la vie, on ne peut pas affirmer que c'est bon, on va s'en sortir comme d'habitude. Cela ne fonctionne pas ainsi, et cela ne représente pas mes valeurs. On trouvera des solutions par le travail. L'USAP est en danger chaque année oui et non, face à ces gros budgets et ces calendriers démentiels, c'est certain. On sait quand on porte ce maillot, qu'il faut cravacher dur. Après un petit écart s'est créé et nous ferons en sorte de le combler.

Maintenir le club à l'étage supérieur

Comment l'Usap peut-elle s'installer durablement dans l'élite, avec ce centre d'entraînement toujours dans l'attente par exemple ?

Ce n'est pas à moi de commenter ce contexte. Oui, cela fait longtemps que l'on nous parle d'une telle structure, mais je reste à ma place d'acteur du jeu. Je vois le club malgré tout grandir, le stade qui évolue petit à petit, sportivement, on s'étoffe. L'USAP parvient à se maintenir comme ça depuis quelques saisons, nous ne sommes pas des grands de l'Europe non plus. Puis nous les joueurs, on doit s'occuper de redonner à l'USAP ses lettres de noblesse qu'il mérite.

Avec un déplacement périlleux qui se dessine au Stade rochelais ?

Sur le papier, tu vois les noms, il n'y a que des internationaux et de grands noms. On va affronter une grande équipe, où leur soutien est important avec ces guichets fermés. On se focalisera sur nous, et on tâchera d'être conquérants, pour tenter l'exploit si on met les ingrédients. Soyons propres, et jouons les coups à faire quand ils se présenteront sans tomber dans un rugby euphorique et nous verrons bien ce que cela peut produire.