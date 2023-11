Avec sa belle victoire à Montpellier, Oyonnax a été récompensé pour son bon début de saison. Les Aindinois peuvent compter sur des cadres qui connaissent le club, mais aussi sur certaines recrues qui performent particulièrement.

Que se passe-t-il dans la tête d'un coach à la fin d'une saison où il manque quelques points à son équipe pour accrocher un top 6 ou se maintenir de justesse ? À Oyonnax le deuxième cas de figure est sans doute plus plausible, mais grâce à leur bon début de saison les "Oyomen" pourraient bien éviter à leur coach, Joe El Abd, des calculs d'apothicaire au printemps venu.

À Montpellier une victoire au courage

Parfois, achever une bête blessée peut être une mission bien plus compliquée que prévu. Parce que l'animal peut, dans un sursaut d'orgueil, se réveiller et devenir plus dangereux que jamais. Parce qu'on peut faire preuve de suffisance. Alors non, Oyonnax n'a pas achevé le MHR, mais en venant s'imposer au GGL Stadium (21-26), dans un match remporté au forceps, ils ont conquis des points précieux, qui plus est chez un concurrent - devenu - direct au maintien. "Ce moment nous a galvanisés, nous nous sommes resserrés", résumait Wandrille Picault, sur la victoire des siens malgré la double infériorité en début de seconde période.

Plus largement, les Aindinois réalisent un plutôt bon début de saison comptablement. Malgré la défaite à domicile face à Toulouse, ils ont remporté toutes leurs autres rencontres à Charles-Mathon.

Des recrues qui performent

Les "Oyomen" peuvent compter sur leurs cadres qui performent dans l'Ain depuis de nombreuses saisons comme Tommy Raynaud, le capitaine, mais aussi Loïc Credoz ou encore Teddy Durand. Mais les Aindinois s'appuient, aussi, sur des recrues d'excellentes factures à commencer par Jonathan Ruru, qui, après des débuts en demi-teinte, commence à s'imprégner du projet de jeu et parfaitement s'intégrer dans le collectif. "Toutes les semaines, il est en maîtrise. Au début, ce n'était pas facile car apprendre un nouveau projet de jeu n'est jamais facile mais il s'améliore à chaque sortie", résumait Joe El Abd, son coach, après la victoire dans l'Hérault. Autre recrue estivale, Domingo Miotti, venu de Glasgow, n'a, lui, pas connu de temps d'adaptation. Depuis son premier match lors de la quatrième journée, il n'a manqué que la rencontre à Castres. Sinon, il a disputé toutes les minutes possibles avec le numéro 10 dans le dos, et a impressionné dans l'Ain.

Ce samedi, face à l'UBB, pendant que deux concurrents directs s'affrontent (Bayonne reçoit Montpellier), Oyonnax pourrait réaliser une très belle opération : confirmer le bon début de saison comptable et se laisser le temps de voir venir l'hiver plutôt sereinement.