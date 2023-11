La pépite de Pro D2 : Baptiste Canut, Mont-de-Marsan un point c'est tout

Baptiste Canut fait encore partie de ces rares joueurs qui n'ont connu qu'un seul club. Le demi de mêlée de 21 ans a grandi à Mont-de-Marsan en dehors comme sur les terrains de rugby. Retour sur ses débuts en Pro D2.

Il fait partie de cette génération qui "ne se prend pas la tête". À 21 ans, Baptiste Canut ne se projette que timidement sur l’avenir. Pourtant il fait partie de ces jeunes pousses en pleine éclosion. Celui qui a fait ses débuts face à Colomiers la saison dernière a réussi à se faire une place dans l’effectif montois. Et cet enfant du pays, né à Mont-de-Marsan le 14 mars 2002, ne pouvait pas rêver mieux. "C’est beaucoup de fierté de pouvoir porter le maillot des professionnels alors que j’ai commencé à 4 ans avec ce club. C’est ce qui est beau, parce qu’aujourd’hui, c’est rare. Je suis fier d’être toujours resté au Stade montois", raconte le demi de mêlée. Depuis la saison dernière Baptiste Canut accumule seize feuilles de match avec l’effectif professionnel pour trois titularisations. Petit à petit, le jeune demi de mêlée fait son trou. Et s’il reste, pour l’heure, dans l’ombre de pointures comme Christophe Loustalot, il pourrait devenir l’une des pièces importantes de l’effectif de Patrick Milhet et son staff pour l’avenir.

Il y a encore le temps de penser au Top 14

Et la pression dans tout ça ? "Je ne suis pas de nature stressée. Pour mon premier match j’étais juste heureux de pouvoir faire ma première avec les professionnels. Il y a un peu de stress, c’est vrai, mais honnêtement j’étais plus content qu’autre chose." C’est donc en toute sérénité, sans doute poussé par l’insouciance de ses 21 printemps, que Baptiste Canut avance vers l’avenir. Et s’il ne se pose pas vraiment de questions, celui qui a hérité de son grand frère sa passion pour le rugby n’en reste pas moins ambitieux. "Aujourd’hui je me consacre à 200% au rugby et je veux essayer d’aller le plus loin possible. J’arrive en fin de contrat à la fin de la saison donc on verra bien si j’ai des opportunités ou non. Ce qui est sûr c’est que j’ai envie de faire du rugby pendant encore très longtemps. Je vis pour le rugby donc forcément je veux évoluer à haut niveau. Il y a encore le temps de penser au Top 14, je préfère d’abord m’affirmer en Pro D2. Mon but premier c’est de jouer un maximum donc je me suis toujours dit que je préférerais jouer tous les week-ends en Pro D2 que de temps en temps en Top 14. Je veux m’affirmer pleinement au Stade montois et on verra pour la suite."

En tout cas depuis ses premiers pas avec le Stade montois Baptiste Canut a bien grandi : "Jouer en pro m’a aidé à prendre en maturité. Cette année je me sens bien plus à l’aise et intégré à 100% dans le jeu". Et ça se ressent forcément sur le terrain. Fort de sa vitesse et de son jeu au pied, le demi de mêlée semble avoir tous les atouts pour réussir dans ce championnat, et d’autant plus quand on imagine la marge de progression qu’il lui reste. "Je pense que je peux tout améliorer mais si je devais choisir ça serait plutôt la passe et la gestion du jeu sur les temps forts et les temps faibles." Pleinement intégré au projet de jeu Baptiste Canut n’attend qu’une chose : recommencer, encore et encore. "J’ai envie de jouer tout le temps !", tente d’expliquer simplement le demi de mêlée. Et c’est tout le mal qu’on lui souhaite…