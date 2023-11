Pro D2 - Mont-de-Marsan s'est imposé à domicile contre Montauban (30-13) vendredi 10 novembre lors de la 10e journée de Pro D2. Les Montois ont inscrit deux essais grâce à Yann Brethous et Eroni Sau, ainsi qu'un très bon Baptiste Canut, auteur d'un sans-faute au pied. Montauban a été trop indiscipliné pour espérer mieux dans cette rencontre, même si Josua Vici a sauvé l'honneur en fin de match.

Défait dans le derby landais il y a semaine, Mont-de-Marsan avait à cœur de se rattraper devant son public vendredi 10 novembre et c'est chose faite avec cette large victoire contre Montauban (30-13), lors de cette 10e journée de Pro D2. Les Montalbanais ont fait preuve de trop d'indiscipline pour exister dans cette rencontre et ils ont offert des points faciles à Baptiste Canut qui ne s'est pas fait prier pour réussir tous ses coups de pied. Les Montois sont restés solides et très réalistes, marquants presque sur chaque incursion. Leur défense a été très bonne également, ne cédant que dans la dernière minute.

Un premier acte brouillon

Le début de la rencontre a été très animé et serrée avec les deux équipes qui ont toutes les deux rapidement marqué des points. Après presque cinq minutes dans le camp montois, Thomas Fortunel a récompensé le bon début du match de Montauban sur une pénalité (0-3, 5'). Dans la foulée, les Montois ont obtenu une pénalité grâce à leur paquet d'avants, dominateur en mêlée, et Baptiste Canut a égalisé (3-3, 8'). Mont-de-Marsan n'a pas relâché la pression dans les minutes qui ont suivi, poussant les Montalbanais à se mettre trop souvent à la faute. C'est Josua Vici qui en a fait les frais puisqu'il a récolté un carton jaune (16'), laissant ses partenaires en infériorité numérique pour dix minutes. Une supériorité dont ont profité les Montois puisque sur l'action qui a suivi, c'est Yann Brethous qui a inscrit le premier essai du match après une longue séquence des avants (10-3, 17'). La fin de la première période a été brouillonne, mais toujours en faveur des Montois qui ont rajouté trois points avec le bon coup de pied de Canut (13-3, 30'), avant de retourner aux vestiaires.

Des Montalbanais trop indisciplinés

Au retour des vestiaires, l'indiscipline des Montalbanais s'est poursuivie avec de nombreuses fautes, permettant à Mont-de-Marsan de prendre le large (16-3, 51' puis 22-6, 68'). L'objectif des Montois ce vendredi était clair : s'imposer avec ou sans bonus. À chaque faute montalbanaise, les Montois ont pris les points. Un scénario qu'ils vont peut-être regretter car dans les dix dernières minutes et après de nombreux changements de part et d'autre, Yoann Laousse Azpiazu a trouvé Eroni Sau sur son aile gauche pour le deuxième essai du match (27-6, 75'). À un essai du bonus offensif, les Montois se sont portés à l'attaque mais ils se sont fait contrer par les joueurs de Montauban qui ont sorti la tête de l'eau dans ces dernières minutes et un essai de Josua Vici, après un bon travail des avants (27-13, 79'). Dans la dernière minute, Yoann Laousse Azpiazu a passé une dernière pénalité pour atteindre la barre des 30 points. C'est la troisième défaite consécutive pour Montauban avec au moins 30 points encaissés. Les Montalbanais devront relever la tête dans une semaine avec la réception de Biarritz. Pour les Montois, c'est un nouveau match à domicile qui les attend avec la venue de Provence Rugby.