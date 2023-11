Toulon a trouvé le talonneur qu'il cherchait, pour pallier les nombreuses blessures à ce poste. L'heureux élu débarque de Gloucester, il s'agit de Jack Singleton.

"On ne va pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. On est, certes, un peu dans l'urgence, mais Beka (Gigashvili) et Kieran (Brookes) peuvent dépanner. Dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Si on a une bonne opportunité on la saisira, sinon on ne fera rien." Pierre Mignoni s'exprimait en ces termes après la victoire de Toulon contre Castres, lors de la dernière journée de championnat. Anthony Étrillard (talon d'Achille) et Teddy Baubigny (blessure à la main), sont sur le flanc. Une longue durée est à prévoir pour le premier, un peu plus d'un mois pour le second. Seuls Christopher Tolofua et le jeune Yanis Boulassel étaient opérationnels. Il y a désormais un troisième joueur. Comme déjà annoncé, le talonneur anglais Jack Singleton vient de débarquer sur la rade comme joker médical. Il arrive de Gloucester, où il a disputé deux rencontres de championnat cette saison.

7 sélections avec l'Angleterre

Laurent Emmanuelli, directeur sportif du RCT, s'est exprimé sur ce renfort, sur le site du club varois : "Jack est doté d’une très bonne technique de jeu, en mêlée, en touche ou en tant que plaqueur, sa précision et son sang-froid sont des atouts indéniables à ce poste. Au-delà de ses qualités intrinsèques, il peut facilement faire preuve de leadership sur le terrain." Le joueur de 27 ans, sept capes avec le XV de la Rose, pourrait postuler dès la prochaine rencontre de Top 14 avec la réception de Pau.