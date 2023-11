Le Rugby club toulonnais est tout proche d'engager Jack Singleton, talonneur anglais de Gloucester. En recherche d'un élément à ce poste après les blessures de Baubigny et Étrillard, Toulon pourrait donc bien avoir trouvé son bonheur.

Trois succès consécutifs en championnat, une quatrième place au classement et surtout un jeu retrouvé, appétissant et efficace : le RCT va bien. Mais.. il y a un petit mais. Les absences au poste de talonneur pénalisent un peu le vainqueur de la dernière Challenge Cup. Alors, du renfort est espéré, même si Pierre Mignoni disait après la victoire face à Castres ne pas être pressé. "On ne va pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. On est certes un peu dans l'urgence, mais Beka (Gigashvili) et Kieran (Brookes) peuvent dépanner. Dans la précipitation, on peut faire des erreurs. Si on a une bonne opportunité on la saisira, sinon on ne fera rien." Et la bonne opportunité, les Toulonnais l'ont visiblement trouvé. Elle s'appelle Jack Singleton, comme l'a annoncé l'Equipe en début de semaine.

7 sélections avec l'Angleterre

Ce talonneur de 27 ans est la cible du club varois, Var Matin écrit même que le joueur est déjà à Toulon aujourd'hui. Une option de taille pour un talon de métier qui compte 7 sélections avec le XV de la Rose et plus d'une centaine de matchs en Premiership. Pour l'heure, le RCT ne dispose que de deux talonneurs en pleine possession de leurs moyens, Christopher Tolofua et le jeune Yanis Boulassel. Alors que ses deux hommes forts au poste, à savoir Anthony Étrillard (talon d'Achille) et Teddy Baubigny (blessure à la main), sont blessés. Une longue durée est à prévoir pour le premier, un peu plus d'un mois pour le second.