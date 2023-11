"La préparation de Dupont à VII a déjà commencé"... Le top des déclas

Dans le top des déclas de ce lundi, il n'y a pas que du Top 14. Certes, Aymeric Luc évoque la bonne évolution récente du RCT, porté par une bonne concurrence, et le manager du MHR Patrice Collazo clarifie la situation de Bernard Laporte, directeur du rugby. Mais il y a aussi Fabien Galthié au sujet des datas qui lui sont si chères, et Jérôme Daret sur le cas Antoine Dupont, joueur qu'il va être amené à coacher prochainement.

Le sens de l'histoire ne me paraît pas remettre en question l'utilisation des datas

Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France, a accordé un entretien fleuve à Midi Olympique dans son édition de ce lundi. Il y traite de tous les sujets, de l'élimination en quart de finale face à l'Afrique du Sud et ses raisons, jusqu'au prochain cycle qui s'annonce et les nouveautés qui l'accompagnent. Critiqué, notamment par Richard Dourthe, sur l'utilisation des datas, il a répondu ceci : "Travailler avec l’analyse, c’est être intelligent. En rugby, il faut l’être, individuellement et collectivement. L’analyse nous permet de regarder le passé pour mieux anticiper le futur et prédire ce qu’il va se passer. Quand tu passes de 33 % à 80 % de victoires, c’est que tu as réussi à modifier quelque chose qui était ancré depuis dix ans."

J'ai le sentiment qu'on bascule dans le bon côté du championnat

Aymeric Luc était un homme heureux, à l'issue de la victoire du RCT contre Castres (41-19). L'arrière, qui se montre très actif depuis le début de saison, évoquait notamment la densité du groupe toulonnais : "Par rapport aux autres années, j'ai l'impression que la concurrence est plus intense entre nous. Cette concurrence n'apporte que du bon dans le groupe, mais aussi dans le club."

Aymeric Luc, arrière de Toulon, a participé activement à la victoire contre Castres. Icon Sport

Bernard ne supervise pas mais il a besoin de sentir les mecs aussi

Si Bernard Laporte, directeur du rugby du MHR, a été aperçu sur la pelouse pendant l'échauffement des Montpelliérains avant leur match contre Oyonnax, le manager Patrice Collazo a tenu à mettre les choses au clair sur ce point : "Ce matin, on s'est retrouvé quand on a fait le "preview" du match, il a dit un mot très bref. Avant tout, c'est un technicien. OK, on a l'image du président de la Fédé, mais c'est un technicien. Il a besoin d'être au milieu des joueurs, dans un vestiaire, sur le terrain. C'est un entraîneur. Ça, vous ne le perdez pas, c'est toujours en vous."

La préparation d'Antoine Dupont a déjà commencé. Il va venir avec nous de manière régulière jusqu'aux jeux Olympiques.

"S'il fait la maille", rit Jérôme Daret. Le sélectionneur de France 7 évoque dans le Midi Olympique de ce lundi les enjeux majeurs de son équipe en vue de l'étape de Dubaï qui va lancer ce week-end le parcours jusqu'aux jeux Olympiques.

"Faire mieux, de toutes nos forces"

L'entretien avec Fabien Galthié en Une de Midi Olympique \ud83d\uddde\ufe0f

Le journal > https://t.co/pXsWakbuMH pic.twitter.com/Ggg9LCK9Th — Midi Olympique (@midi_olympique) November 27, 2023

Et forcément, il a évoqué le cas Antoine Dupont : "Il fera la tournée américaine, avec les étapes de Vancouver et Los Angeles, mais aussi Madrid. En tout cas, je peux vous dire qu'il sera avec nous la première semaine de janvier." Sans compter le poste de l'international français (pour l'heure à XV).