Malgré la défaite, le manager clermontois était satisfait du comportement de son équipe à Toulouse. Christophe Urios est maintenant tourné sur la réception du Racing 92 avec un agacement prononcé à l'encontre de l'arbitrage.

Christophe, quel est votre sentiment à chaud sur cette défaite ?

Le score est extrêmement dur, on avait fait le choix de bouger les lignes avec des gamins ont joué leur premier match. C'était important. On a montré un beau visage parce qu’en termes de mentalité on a été à la hauteur. Notre jeu a été assez cohérent mis à part ce début de deuxième mi-temps où on s’est mis en difficulté tout seul en donnant des opportunités faciles à Toulouse. Mais tout au long du match on a montré une belle image je suis plutôt fier ce soir.

Quel est votre ressenti sur la situation litigieuse où Yérim Fall s’écroule dans l’en-but ?

Depuis le début de saison on est mal arbitré. Cela fait partie des choses qu’on doit régler en se faisant respecter. Aujourd’hui on est une équipe qui a fini dixième, je ne chiale pas c'est la vérité, mais la semaine dernière c’était déjà une blague ! Ce soir je ne suis pas loin de penser pareil. On doit se faire respecter ! Sur les deux dernières mêlées, le droitier toulousain est en traviole mais nous sommes pénalisés… Maintenant ça suffit. Au-delà des faits de matchs, il y a des opportunités qu’on n’a pas prises. En première période, si on marque on peut renverser le match. On est à la bonne page, malgré tout. Je nous trouve costauds physiquement parce qu’on a secoué les Toulousains qui sont une équipe très dense. On a pratiqué le rugby qu’on voulait faire mais j’aurais aimé qu’on les provoque davantage. Ce soir malgré la défaite, dans mon esprit je vois plein de points positifs sur le projet qu’on mène. On a une semaine prochaine très importante avec la réception du Racing 92 qui est une équipe très forte dans son style de jeu et en pleine bourre.

Comment avez-vous préparé les premières de certains jeunes titularisés face à Toulouse ?

On les a préparés comme des gamins qui jouent pour la première fois, tout simplement. Nos anciens les ont également beaucoup accompagnés aujourd’hui. C’est un point qui est important et le signe d'un groupe qui fonctionne bien. C’est plutôt bien aujourd’hui, c'est un vrai point positif.

Êtes-vous satisfait de la réaction de vos leaders une semaine après la défaite subie face à Toulon ?

La semaine dernière, avec une équipe avec autant d’expérience, on est tombé dans le piège de Toulon. C’était un problème mental pas de data. Aujourd’hui je suis satisfait de la façon dont on a abordé le match. On a eu quelques crampes mais je nous ai trouvé mieux que les Toulousains. Physiquement, dès qu’on accélérait on les mettait en difficulté mais ils nous ont dominés dans les zones de marque. C’est une équipe très forte à ce niveau-là. On n’a pas eu cette réussite qui nous échappe depuis quelques matchs, mais ça va venir.

Les rotations mises en place ont également permis d’ajouter de la concurrence dans votre effectif…

Oui on veut mettre cela en place. On n’avait pas pu le faire avant parce qu’il nous manquait des mecs. On avait enchaîné trois matchs (Lyon, Bayonne, Toulon) où je pense que j’ai fait une erreur dans la composition d’équipe face au RCT. J’aurais dû mettre davantage de fraîcheur la semaine passée, et ce soir les mecs me l’ont montré ! C'est intéressant pour la suite de la saison.

Sur le plan comptable, dans quel état d’esprit êtes-vous une semaine avant d’accueillir le Racing 92 ?

Je ne peux pas être satisfait. Il nous manque a minima une victoire. Il y a le résultat d’aujourd’hui, mais il est à mettre en perspective. On avance. Mais la priorité absolue c’est de battre le Racing maintenant.