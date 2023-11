Plus d'un mois est passé depuis l'élimination de la France en quart de finale de la Coupe du monde. Dans un entretien accordé à Bros, Antoine Dupont est revenu sur le sentiment qui l'a parcouru pendant et après la rencontre. Le capitaine des Bleus avoue avoir eu besoin de revisionner la rencontre dès le lendemain de la défaite.

La plaie est encore bien trop ouverte pour effacer le souvenir de la terrible désillusion. Plus d'un mois est passé après la défaite des Bleus en quart de finale de "leur" Coupe du monde, et Antoine Dupont a toujours beaucoup de mal à parler de cette soirée du 15 octobre au Stade de France. Dans les jours qui ont suivi cette élimination, beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet de l'arbitrage de Ben O'Keeffe, y compris par le capitaine des Bleus.

Dans un entretien avec Thierry Henry accordé à Bros, le demi de mêlée est revenu sur la digestion de la défaite bien différente de celle connue quatre ans plus tôt à ce même stade de la compétition contre le pays de Galles (20-19) : "En 2019, on se fait éliminer d'un point, pareil, alors qu'on mène de 12 ou 13 points à un quart d'heure de la fin, mais je n'ai jamais revu le match. Celui-là, j'en avais besoin." Au centre de ses interrogations, l'arbitrage de la rencontre. En conférence de presse après le match, Antoine Dupont n'avait pas été tendre avec l'homme au sifflet, alors quelques heures plus tard il voulait en avoir le cœur net, et vite : "Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai regardé le match le lendemain. Parce que tu as toujours une impression sur le terrain, et parfois, en revisionnant le match c'est différent. C'était pour voir si ce sentiment d'injustice était réel ou non."

"Plus tu y penses, plus ça fait mal"

Aujourd'hui, le demi de mêlée du Stade toulousain essaye tant bien que mal de relativiser : "J'aurai l'occasion de la (la Coupe du monde, N.D.L.R.) gagner peut-être, mais le regret sur le match, on l'aura tout le temps. Le fait de perdre d'un point, de se faire remonter..." Le goût de la défaite est d'autant plus amer que le contexte et le scénario ont été cruels pour le XV de France : "Tu te refais le film dans la tête et plus ça va, moins ça va finalement. Donc tu n'as qu'une envie, c'est de dormir puis de te réveiller en espérant que ça ne soit qu'un cauchemar. Malheureusement, il faut arriver à l'accepter et passer à autre chose."

L'accepter ne veut pas forcément dire d'oublier, mais plutôt de s'en servir pour les prochaines échéances, et cela, Antoine Dupont l'a bien compris : "En rentrant le soir, seul, tu as un goût dans la bouche (il souffle) qui ne passe pas. Tu n'as pas envie d'avoir à nouveau ce sentiment un jour. Plus tu y penses, plus tu te plonges dedans et plus ça fait mal. Parce que tu te rends compte de l'évènement, de là où tu étais." Le joueur originaire de Castelnau-Magnoac devrait regoûter à un évènement de cette ampleur plus rapidement que ses partenaires. Si tout se passe bien, dans huit mois aux Jeux olympiques de Paris 2024, il portera le maillot de l'équipe de France de rugby à 7, pour défendre son pays au Stade de France, encore...